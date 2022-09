Gruseln mit „Es 2“ oder mitfiebern mit Lady Di in „Spencer“: Das bietet der Oktober bei Amazon Prime Video

Von: Janine Napirca

Horrorfilme zu Halloween, Drama über Lady Diana, Literaturverfilmung mit Nicole Kidman: So abwechslungsreich ist der Oktober 2022 bei Amazon Prime Video.

Sie sind noch auf der Suche nach spannenden Titeln, die Ihnen das graue Herbstwetter versüßen oder Sie zu Halloween so richtig schön gruseln lassen? Dann stöbern Sie doch einmal durch die Filme und Serien, die Amazon Prime Video im Oktober 2022 zu bieten hat. Da wäre beispielsweise die Literaturverfilmung „Der Distelfink“, die auf dem gleichnamigen Roman von Donna Tartt basiert und sich um das ebenfalls gleichnamige Gemälde des Malers Carel Fabritius aus dem Jahr 1654 dreht. Ab dem 30. Oktober 2022 können Sie Nicole Kidman als Mrs. Barbour, die den 13-jährigen Theodore Decker bei sich aufnimmt, nachdem bei einem Bombenanschlag im Metropolitan Museum of Art in New York City seine Mutter getötet wird, bei Amazon Prime Video sehen. Das besagte Gemälde gilt seit der Explosion als verschollen.

Oder Sie fiebern mit Kristen Stewart als Prinzessin Diana in „Spencer“ mit. Zeitlich bewegt sich das Drama um Lady Diana, das Sie ab dem 13. Oktober 2022 auf Amazon Prime Video streamen können, in den 90er Jahren, genauer gesagt 1991. Diana beschließt während ihrer Weihnachtsferien mit der königlichen Familie im Sandringham House in Norfolk, ihr Leben als Princess of Wales und ihre Ehe mit Prinz Charles zu beenden.

Gruselige Horrorfilme zu Halloween: Amazon Prime Video nimmt „Es: Kapitel 2“ ins Programm

Pünktlich zu Halloween nimmt Amazon Prime Video „Es: Kapitel 2“ ins Programm. Der Horrorfilm von Andy Muschietti erschien erstmals 2019 und basiert auf dem Roman von Stephen King. Auch in der Fortsetzung von „Es“ geschehen wieder seltsame Dinge in der Stadt Derry – genau 27 Jahre nach den Ereignissen des Sommers 1989, als eine Gruppe Kinder den Klub der Verlierer gründete.

Wenn Sie „Es: Kapitel 2“ bislang nicht gesehen haben, bekommen Sie im Oktober 2022 bei Amazon Prime Video – pünktlich zu Halloween – die Gelegenheit dazu. © picture alliance/dpa/Warner Bros

„Jim Knopf und die Wilde 13“ ab Oktober 2022 bei Amazon Prime Video

Auch für die kleinsten Amazon Prime-Abonnenten und -Abonnentinnen hat der Streamingdienst ein echtes Highlight zu bieten. Ab dem 2. Oktober 2022 können Sie mit der ganzen Familie gute Unterhaltung mit der Realverfilmung des Klassikers von Michael Ende genießen. „Jim Knopf und die Wilde 13“ ist die Fortsetzung von „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. Freuen Sie sich auf die Starbesetzung, die unter anderem aus Henning Baum, Annette Frier, Christoph Maria Herbst, Uwe Ochsenknecht, Milan Peschel, Rick Kavanian, Sonja Gerhardt und nicht zu vergessen Solomon Gordon als Jim Knopf besteht.

Diese Filme und Serien gibt es ab Oktober 2022 neu bei Amazon Prime Video

Außerdem gibt es einige weitere Serien und Filme, die ab Oktober 2022 neu bei Amazon Prime Video verfügbar sind.

Neu auf Amazon Prime Video ab 1. Oktober 2022:

The Sacrifice – Um jeden Preis

The King‘s Daughter

The Wolf of Snow Hollow

Neu auf Amazon Prime Video ab 2. Oktober 2022:

Jim Knopf und die Wilde 13

London Has Fallen

Neu auf Amazon Prime Video ab 3. Oktober 2022:

Küss mich, Mistkerl!

Neu auf Amazon Prime Video ab 5. Oktober 2022:

The Birthday Cake

Neu auf Amazon Prime Video ab 7. Oktober 2022:

Catherine Called Birdy

Neu auf Amazon Prime Video ab 9. Oktober 2022:

ES: Kapitel 2

Neu auf Amazon Prime Video ab 10. Oktober 2022:

Four Good Days

Neu auf Amazon Prime Video ab 13. Oktober 2022:

Spencer

Whiteout

Neu auf Amazon Prime Video ab 16. Oktober 2022:

Step Up Staffel 3 (Starzplay)

Ida Red

Neu auf Amazon Prime Video ab 21. Oktober 2022:

Argentina, 1985

Peripherie Staffel 1

Modern Love Tokyo Staffel 1

Neu auf Amazon Prime Video ab 23. Oktober 2022:

Cortex

Neu auf Amazon Prime Video ab 24. Oktober 2022:

Cats & Dogs 3 – Pfoten vereint!

Cicero: Zwei Leben, eine Bühne

Neu auf Amazon Prime Video ab 26. Oktober 2022:

Beyond the Infinite Two Minutes

Neu auf Amazon Prime Video ab 27. Oktober 2022:

Mainstream

Neu auf Amazon Prime Video ab 28. Oktober 2022:

Run Sweetheart Run

The Devil‘s Hour Staffel 1

Corpse Bride – Hochzeit mit einer Leiche

Neu auf Amazon Prime Video ab 29. Oktober 2022:

Godzilla vs. Kong

Judas and the Black Messiah

Neu auf Amazon Prime Video ab 30. Oktober 2022:

Der Distelfink

