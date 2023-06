Fear the Walking Dead: Ein Darsteller verabschiedet sich in Staffel 8

Das Keyartposter zur achten Staffel von „Fear the Walking Dead“ © AMC

Die achte Staffel von „Fear the Walking Dead“ ist nicht nur die letzte Staffel der Zombieserie, sondern fällt auch kürzer aus als die meisten vorherigen Seasons. Im Midseason-Finale konnten die Zuschauer den Abschied von einer Figur bezeugen, die lange Teil des Franchise war.

Die Hälfte der Finalstaffel von „Fear the Walking Dead“ ist bereits vorbei und noch im Verlauf des Jahres soll der Rest laufen. Wann das sein wird, könnte vielleicht bei der San Diego Comic-Con verraten werden. Die große Convention wurde oftmals für solche Ankündigungen benutzt und steht in etwa einem Monat an.

Im Midseason-Finale der achten Staffel mit dem Titel All I See Is Red (8x06) wurde Morgan (Lennie James) mal wieder emotional angegangen. Blackouts und Erinnerungslücken sowie ein Rückfall in alte Verhaltensmuster waren die Folge. Welcher Darsteller bald fehlen wird, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)