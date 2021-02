FC Bayern München: Amazon-Doku kommt – der Inhalt ist überraschend

Wie schon unter anderem Manchester City bekommt nun auch der deutsche Rekordmeister eine Amazon-Doku. Dazu wurde der FC Bayern von einem Kamerateam begleitet.

Mit der Serie „All or Nothing“ gewährt Streaming-Gigant Amazon* Fans einen tiefen Einblick in die Vorgänge hinter den Kulissen verschiedener Clubs. Zunächst beschränkte sich das Format auf mehrere Teams der amerikanischen Football-Liga, wie den Arizona Cardinals oder den Los Angeles Rams. Der große Erfolg trieb Amazon dann aber an, die Reihe auf andere Sportarten auszuweiten, unter anderem wurden die All Blacks, das Rugby-Nationalteam Neuseelands oder die brasilianische Fußballnationalmannschaft von einem Amazon-Kamerateam begleitet. Für den Vereinsfußball trat zunächst der englische Top-Club Manchester City, trainiert von Star-Trainer Pep Guardiola, ins Rampenlicht, gefolgt von den Tottenham Hotspur, ebenfalls ein Team aus dem englischen Oberhaus und trainiert von „The Special One“, José Mourinho. Nun wurde der nächste europäische Spitzenclub enthüllt, der in „All or Nothing“ im Fokus steht: Der FC Bayern München.

FC Bayern München: Doku bei Amazon Prime – darum wird es gehen

Die „All or Nothing“-Serie kam bis jetzt bei den Fans sehr gut an. Kein Wunder: Das Amazon-Kamerateam begleitet die Mannschaften hautnah, ist bei Teamsitzungen, Taktikbesprechungen und in der Kabine dabei. Nun also ist der FC Bayern dran, und schon das ist eine kleine Überraschung. So hatten die Vereinsbosse noch vor wenigen Jahren eine derartige Kooperation nahezu ausgeschlossen, nun gab es die Kehrtwende. Oliver Kahn, Bayern-Vorstandsvorsitzender in Spe, sieht in der Doku eine großartige Möglichkeit, die internationale Präsenz des FC Bayern auszuweiten. Der aktuelle Vorstandsvorsitzende des Vereins, Karl-Heinz Rummenigge sah dafür nun den perfekten Moment – in einer Zeit, in der die Fans aufgrund der Geisterspiele nicht ins Stadion könnten, lasse man sie jetzt per Doku ganz nah ans Team heran. Doch worum wird es gehen?

Die Dreharbeiten hätten, so Rummenigge weiter, Mitte 2020 begonnen, inhaltlich thematisiert die Doku also auch den unglaublichen Triple-Gewinn der Bayern der vergangenen Saison. Definitiv eine Überraschung, hatte man doch in keinster Weise davon gehört, dass ein Kamera-Team den FC Bayern seit nunmehr über sechs Monaten begleitet. Für die Fans aber eine Freude, dabei zu sein, wie ihr Team unter anderem den Champions-League-Triumph in Portugal feiert. Doch auch ein Blick auf die Vergangenheit und Zukunft des Clubs soll die Doku werfen, uns insgesamt ein ehrliches und authentisches Bild des FC Bayern München zeigen, so die Vereinsverantwortlichen laut prisma.de weiter.

Wann veröffentlicht Amazon die Bayern-Doku?

Über die heimischen Bildschirme wird die Dokumentation im Herbst 2021 flimmern, das wurde offiziell bestätigt, so prisma.de. Ob es bis dahin einen weiteren Sieg in der Champions League geben wird? Ausgeschlossen ist es nicht, walzten die Münchner doch in der Vorrunde ungeschlagen und mit maximaler Punkteausbeute über die Konkurrenz hinweg – eine Phase, die übrigens genauso Teil der Doku sein wird, wie auch die Weltfußballer-Wahl von Star-Stürmer Robert Lewandowski. Hautnah dürfen die Fans die Spieler und Verantwortlichen dabei miterleben.

Welcher Verein dann wohl auf den FC Bayern folgen wird? Eines ist sicher: Schon jetzt sind die Kamera-Teams von Amazon unterwegs. (fh) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

