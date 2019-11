TV-Moderatorin feiert rasanten Aufstieg - erst Oktoberfest, jetzt Nachrichten

Vor zwei Jahren schloss sie erst ihre Ausbildung ab, jetzt moderiert sie vor einem Millionenpublikum. Fanny Fee Werther legte eine steile Karriere hin.

Fanny Fee Werther wechselt zum Nachrichtensender Welt

Die Moderatorin kommt vom Lokalsender MünchenTV

In ihrer Karriere geht es steil nach oben

Welche Moderatorin träumt nicht davon, einmal „Tagesschau“-Sprecherin zu sein? Zur Primetime einem Millionenpublikum das Wichtigste vom Tag zu präsentieren, bedeutet die Eliteliga und öffnet dazu noch alle Tore in der Berufswelt.

Eine junge Journalistin ist auf dem besten Weg dorthin: Fanny Fee Werther. Die 25-Jährige steht ab sofort beim deutschlandweiten Nachrichtensender Welt vor der Kamera. Sie kommt vom kleinen Regionalsender MünchenTV.

Fanny Fee Werther: TV-Moderatorin legt steile Karriere hin

Für den neuen Job zieht Werther aus ihrer Heimat München in die Hauptstadt Berlin. „Ich freue mich sehr, Teil dieses tollen und professionellen Teams zu sein“, wird Werther auf der Sender-Seite zitiert.

Als Tochter von Eltern, die selbst beim Fernsehen tätig sind, wurde ihr das Talent quasi in die Wiege gelegt. Erste journalistische Erfahrung sammelte sie bei verschiedenen Praktika bei den Sendern SAT.1 Bayern, Sport1 und Sky, wo auch die in der Baby-Pause weilende Esther Sedlaczek tätig ist. „Man hat die Möglichkeit, jeden Tag neue Menschen kennenzulernen und in verschiedenste Bereiche reinzuschauen, was in anderen Berufsfeldern nie möglich wäre“, beschreibt Werther ihre Faszination für die TV-Welt.

Fanny Fee Werther: Für MünchenTV Reporterin auf der Wiesn

2017 folgte ein Volontariat bei MünchenTV. Beim Münchner Lokalsender moderierte Werther unter anderen die Sendungen „münchen heute“ und „münchen2 am Abend“. Zudem war sie als Reporterin bei Sport-Events tätig und berichtete bei „WiesnLive“ direkt vom Oktoberfest, wo sich die Moderatorin Johanna Klum gehörig blamierte.

Vor und während ihrer Arbeit beim Fernsehen absolvierte sie ein Studium der Betriebswirtschaftslehre. Das prädestiniert sie für Wirtschaftsthemen, auch wenn ihre große Leidenschaft der Sport ist.

Fanny Fee Werther: Mit 25 Jahren schon beim Nachrichtensender Welt

Nun folgte also der große Karrieresprung. Ihr Aufstieg in kürzester Zeit ist beachtlich. Nur zwei Jahre nach dem Abschluss der Ausbildung landete die 25-Jährige als 14. Moderatorin im Team von Welt. „Besonders reizt mich das schnelle Reagieren und Umdenken, gerade in Live-Situationen“, freut sich Werther.

Rubriklistenbild: © WELT / © WeltN24 GmbH/Claudius Pflug