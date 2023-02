„Alles musste sich um ihn drehen“: Ex-DSDS-Juroren packen über den wahren Dieter Bohlen aus

Von: Lukas Einkammerer

Für die Jubiläumsstaffel von DSDS sitzt Dieter Bohlen wieder am Jurypult. Doch seit seiner Rückkehr jagt ein Drama das nächste. Nun packen ehemalige Juroren von „Deutschland sucht den Superstar“ über den Poptitan aus – und verraten, wie er wirklich ist.

Köln – Alle guten Dinge müssen irgendwann enden und so ist auch für DSDS dieses Jahr endgültig Schluss. Still und leise verabschiedet sich der RTL-Gesangswettbewerb aber nicht in die Nacht – sondern mit einer letzten Staffel zu Ehren des 20. Jubiläums, für die auch Dieter Bohlen (69) als Juror zurückgekehrt ist. Und eines ist nach den Schlagzeilen und Dramen, für die der Poptitan in den letzten Wochen gesorgt hat, klar: DSDS vergisst so schnell niemand mehr – wenn auch aus den völlig falschen Gründen.

„Vom Teamplayer meilenweit entfernt“: EX-DSDS-Jurorin Anja Lukaseder rechnet mit Dieter Bohlen ab

Mit seinen sexistischen Anfeindungen gegenüber Kandidatin Jill Lange (22) und abfälligen Bemerkungen über Co-Jurorin Katja Krasavice (26) hat Dieter Bohlen seit Sendestart der 20. Staffel für mächtig Furore gesorgt und sich von seinen Kollegen viel Kritik eingehandelt. Anja Lukaseder (55), die 2007 und 2008 neben dem Starproduzenten am DSDS-Jurytisch saß, macht gegenüber watson.de sehr deutlich, wie sie zum Verhalten ihres Musikkollegen steht – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.

Dieter Bohlen im Kreuzfeuer: Nach seinen sexistischen Anfeindungen packen die EX-DSDS-Jurorinnen Natalie Horler und Anja Lukaseder über den Poptitan aus. © IMAGO/Noah Wedel; IMAGO/Panama Pictures; IMAGO/Michael Wigglesworth (Fotomontage)

„Mich hat aber auch schon immer gestört, wie respektlos Dieter teilweise mit den Kandidaten umgegangen ist. Auch mit den männlichen Kandidaten“, erinnert sich die Bro‘Sis-Managerin und erklärt: „Fakt ist nun mal, dass Dieter, was die Rolle der Frau anbelangt, mehr als altmodisch ist. Das habe ich damals auch zu spüren bekommen.“

Ihre Zeit bei DSDS scheint Anja Lukaseder als keine besonders positive Erfahrung in Erinnerung zu haben, denn sie fällt ein vernichtendes Urteil über den DSDS-Chef: „Es darf ‚keine Götter‘ neben ihm geben – egal ob weiblich oder männlich. Er will, dass sich einfach immer alles um ihn dreht.“ Nachdem Katja Krasavice bereits ähnliches über Dieter Bohlen gesagt hatte, befindet auch Anja Lukaseder: „Natürlich ist er ein Narzisst. Keine Frage. Vom Teamplayer ist er meilenweit entfernt.“

Frauenverachtende Sprüche von Dieter Bohlen - „Du bist ein hübsches Mädchen, du kannst doch auch was anderes machen.“ - „Ein kleines Ja vom großen Dieter, ein großes Ja vom kleinen Dieter.“ - „Du hast ein göttliches Problem: Der liebe Gott gibt einigen Frauen dicke Möpse, anderen eine schlechte Stimme. Und dir hat er nun mal eine schlechte Stimme gegeben.“ - „Alles, was ich anfasse, wird zu Gold. Verona habe ich drei Wochen angefasst und das reichte dann.“ (Quellen: quotez.net, focus.de, deecee.de)

„Alles musste sich um ihn drehen“: EX-DSDS-Jurorin Natalie Horler feuert gegen Dieter Bohlen

Mit ihren unschönen DSDS-Erfahrungen ist Anja Lukaseder keineswegs alleine, denn auch Cascada-Frontfrau Natalie Horler (41), die Dieter Bohlen 2012 in der Jury Gesellschaft leistete, verliert gegenüber bunte.de harte Worte über das DSDS-Urgestein. „Meine Erfahrung mit Dieter neben mir am Jurypult war grundsätzlich, dass sich alles um ihn drehen musste“, erinnert sie sich und erklärt, dass sie damals nicht ihre eigene Single promoten durfte, um ihm nicht die Show zu stehlen.

Auch die frauenfeindlichen Aussagen, mit denen Dieter Bohlen in den sozialen Medien eine Welle des Entsetzens losgetreten hat, greift Natalie Horler auf – und blickt auf ihre Zeit als DSDS-Jurorin zurück. „Wenn eine Kandidatin nicht singen konnte, sie aber einen ‚super Körper‘ hatte, dann wurden ihr mehrere Chancen gegeben, es erneut zu versuchen, damit sie irgendwie durchkommt, um im Bikini auf den Malediven im Recall dabei zu sein“, erinnert sich die ESC-Teilnehmerin.

Während das Ende von DSDS am Horizont steht, scheint Dieter Bohlen die Abrechnung für die unzähligen sexistischen Anfeindungen zu bekommen, die er sich seit 2002 geleistet hat. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiter entwickelt – und wie sich der Eklat auf den Rest der DSDS-Jubiläumsstaffel auswirken wird. Indessen soll Dieter Bohlen versucht haben, Katja Krasavice vor den Live-Shows aus DSDS zu feuern. Verwendete Quellen: watson.de, bunte.de, quotez.net, focus.de, deecee.de