Everwood: Schauspieler Treat Williams stirbt nach Motorradunfall

Treat Williams in der Serie „Against the Wall“ (2011) © Lifetime

Mit nur 71 Jahren stirbt der beliebte Schauspieler Treat Williams in Vermont an den Folgen eines Motorradunfalls. Er war vor allem durch die Serien Everwood und Chesapeake Shores bekannt. Die Serienwelt trauert!

Treat Williams, Serienjunkies unter anderem bekannt aus den Serien „Everwood“ und „Chesapeake Shores“, ist im Alter von 71 Jahren nach Motorradunfall gestorben.

„Er wurde heute Nachmittag (Ortszeit, Anmerkung der Redaktion) getötet. Er bog nach links oder rechts ab und ein Auto schnitt ihm den Weg ab“, sagt Treat Williams‘ Agent Barry McPherson gegenüber People. „Ich bin einfach am Boden zerstört. Er war der netteste Kerl. Er war so talentiert.“ Was genau geschehen ist und woher man den Darsteller kannte, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mariano Glas)