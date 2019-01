Evelyn Burdecki zeigt viel Haut: Heiße Bilder der Dschungel-Kandidatin

Evelyn Burdecki zeigt nicht nur im Dschungelcamp 2019 ihre Top-Figur. Auf Instagram gibt sie immer wieder tiefe Einblicke, über die sich die Fans freuen.

Die Dschungelcamp-Kandidatin Evelyn Burdecki zeigt neben Blitzbirnen-Sprüchen gerne, was sie hat, und präsentiert sich ihren Fans auf Instagram immer schön freizügig. Neben kurzen Röcken und tiefen Dekolletés gefällt sich die 30-Jährige vor allem im knappen Bikini. Ihre 200.000 Follower beglückt Evelyn Burdecki daher regelmäßig mit Strandbildern. Und auch Dschungelcamp-Kandidat Tommi Piper fand Gefallen an ihrem Po.

Evelyn Burdecki zeigt Haut - so präsentiert sie sich im Bikini

Weniger begeistert von ihren freizügigen Outfits war dagegen Evelyns Ex-Freund Domenico de Cicco. Beim Dschungelcamp musste Evelyn Burdecki mit dem 35-Jährigen auf Schatzsuche gehen. Als die Blondine im heißen Badeanzug aufbrechen wollte, war der Dschungelcamp-Kandidat fassungslos. „Die soll sich was anziehen, wir gehen in den Wald.“, entgegnete Domenico de Cicco. Der Rosenkrieg zwischen den beiden hat längst begonnen.

Evelyn hat Stress im Dschungelcamp 2019

Es sollte nicht das einzige Mal bleiben, dass Evelyn Burdecki mit ihrem Ex aneinander geriet. Beim Dschungelcamp traf das ehemalige „Bachelor in Paradise“-Traumpaar wieder aufeinander - u nd es flogen richtig die Fetzen.

Video: Macht Evelyn Burdecki im Dschungelcamp 2019 nur Show?

Dschungelcamp 2019 bei RTL: Evelyn Burdecki hüllenlos im „Playboy“?

