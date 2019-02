Dschungelcamp-Star geht zu Let‘s Dance - Juror Llambi ätzt schon im Vorfeld

Das wäre ein TV-Hammer: Offenbar wird der beliebte Dschungelcamp-Star Evelyn Burdecki bei Let‘s Dance „antanzen“. Doch Juror Joachim Llambi hält nichts davon.

Da hat jemand wohl verstanden, wie man aus seinem Dschungelcamp-Ruhm das beste herausholt: Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30) ist offenbar bald bei Let‘s Dance zu sehen. Ab dem 15. März wird die Blondine gemeinsam mit 13 anderen Prominenten in der RTL-Show ihre Tanzkünste unter Beweis stellen, wie die Bild-Zeitung berichtet.

Evelyn Burdecki, die sich selbst auf ihrem Instagram-Profil als „TV Personality“ beschreibt, hatte in der 13. Staffel des RTL-Dschungelcamps die Zuschauer am meisten begeistert und am Ende die Dschungelkrone und 100.000 Euro gewonnen. Damit wurde sie zur Dschungelcamp-Topverdienerin. Eine Teilnahme bei Let‘s Dance wäre ein weiterer Meilenstein für das Reality-Sternchen, das bereits bei Bachelor in Paradise und Promi Big Brother zu sehen war.

Evelyn Burdecki geht offenbar zu Let‘s Dance - Llambi lästert

Bereits im australischen Dschungel konnte man die Tanz-Ambitionen der Düsseldorferin erahnen. Vom “IBES“-Drittplatzierten Peter Orloff (74) ließ sie sich Tanzschritte zeigen. Doch das hat Star-Juror Joachim Llambi offenbar überhaupt nicht überzeugt.

In einem Interview mit RTL äußerte sich der 54-Jährige wenig begeistert über eine mögliche Teilnahme eines Dschungelcamp-Kandidaten: „Von meiner Seite her: Nein! Die sollen schön im Dschungel bleiben, die sind schon ein bisschen durch,“ lästerte der Let‘s Dance Juror.

Let‘s Dance Juror macht fiese Aussage über Dschungelkönigin: „Wenn man Evelyn sprechen hört...“

Von zwei der Kandidaten scheint er besonders abgeneigt zu sein: „Der Currywurstmann sowieso und wenn man Evelyn sprechen hört, dann weiß man, wie sie tanzt.“ Bleibt abzuwarten, ob sich Llambis Abneigung gegenüber der Dschungelkönigin auch in der Bewertung niederschlagen wird.

Neben Evelyn Burdecki,die im Dschungelcamp vor allem durch ihr Liebeswirrwar mit Domenico de Cicco (35) für Aufsehen sorgte, wird auch Kerstin Ott bei Let‘s Dance tanzen - allerdings in der Männerrolle.

sp