Eurovision Song Contest: Wer vertritt Spanien beim ESC 2023?

Von: Judith Finsterbusch

Wer wird Chanels Nachfolgerin beim ESC? In Spanien läuft der Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2023. © Kiko Huesca/EFE

Nach dem Riesenerfolg beim ESC 2022 sucht Spanien einen würdigen Nachfolger für Chanel beim Eurovision Song Contest 2023. Schon der Vorentscheid wird zum großen Spektakel. Die Details stehen in diesem Artikel:

Benidorm - Nach jahrelangen Pleiten beim Eurovision Song Contest machte Spanien im vergangenen Jahr mit einem sensationellen dritten Platz der Sängerin Chanel von sich reden. Der ESC erlebt in dem Land einen Boom, und entsprechend pompös gestalten die Spanier auch den ESC-Vorentscheid, um zu entscheiden, wer Chanels Nachfolge antritt. Welche Kandidaten es ins Finale des spanischen ESC-Vorentscheids geschafft haben, verrät costanachrichten.com.

Ein ESC-Gewinner steht unterdessen in Spanien jetzt schon fest: Die Stadt Benidorm an der Costa Blanca, die den Vorentscheid zum zweiten Mal austrägt, kann sich über volle Hotels und volle Kassen freuen. Tausende Fans sind aus ganz Spanien angereist, um das einwöchige Spektakel „Benidorm Fest“ zu feiern. Nach den beiden Halbfinal-Shows steht noch das Finale am 4. Februar an, bei dem sich entscheidet, wer Spanien beim Eurovision Song Contest 2023 vertritt.