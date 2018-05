2. ESC-Halbfinale 2018 im Live-Ticker: Welche Länder schaffen den Sprung ins Finale?

Das zweite Halbfinale steht an! Wer wird sich qualifizieren? Wer fliegt raus? Wir berichten im Live-Ticker.

Das zweite Halbfinale steht an! Heute Abend treten 18 neue Länder in der Altice Arena in Lissabon auf.

Das erste Halbfinale war am Dienstag, den 8. Mai.

Das große Finale findet am Samstagabend, den 12. Mai statt.

Auch heute Abend wird Deutschland nicht dabei sein: Unser Kandidat Michael Schulte (“You let me walk alone“) hat sich schon einen Platz beim Finale am 12. Mai gesichert.

Qualifiziert haben sich bis jetzt: Österreich, Estland, Zypern, Litauen, Israel, Tschechische Republik, Bulgarien, Albanien, Finnland und Irland. Und natürlich die „Big Five“: Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien und Frankreich zusammen mit dem Gastgeberland Portugal.

Bei den Buchmachern haben Zypern-Kandidatin Eleni Foureira und die israelische Sängerin Netta mit ihrem Song „Toy“ die Nase vorn. Auch der Norweger Alexander Rybak hat große Chancen auf eine sehr gute Platzierung.

Heute darf Deutschland endlich mit abstimmen: Nachdem Großbritannien, Gastgeber Portugal und Spanien im ersten Halbfinale abstimmen durften, sind jetzt im zweiten Halbfinale Deutschland, Frankreich und Italien dran.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker für das zweite Halbfinale des ESC 2018! Bei uns verpassen Sie keinen Music-Act und bekommen alle Infos rund um die Musikveranstaltung am heutigen Abend.

ESC 2018: Das sind die Hintergründe

Portugal ist dieses Jahr zum ersten Mal Austragungsland des 63. Eurovision Song Contest. 2017 hatte der portugiesische Sänger Salvador Sabral mit seiner Jazz-Ballade „Amor Pelos Dois“ (“Für beide lieben“) in Kiew triumphiert. Die deutsche Pop-Sängerin Lavina landete hingegen mit nur sechs Punkten auf dem vorletzten Platz.

Dieses Jahr findet das Ganze in einer wunderschönen Location direkt am Meer statt: Die Altice Arena in Lissabon ist mit einer Kapazität von 20.000 Zuschauern die größte Veranstaltungshalle der iberischen Halbinsel. Moderiert werden die drei Termine von einem portugiesischen Frauen-Dreamteam: Filomena Cautela, Sílvia Alberto, Daniela Ruah (besonders bekannt durch ihre Rolle in der US-amerikanischen Fernsehserie Navy CIS: LA) und Catarina Furtado führen das Publikum durch die gesamte Veranstaltung.

Für Deutschland wird es erst am Samstag ernst. Michael Schulte wird beim großen Finale mit seinem Lied „You let me walk alone“ auftreten. Dabei handelt es sich um eine sehr emotionale Ballade, die der Flensburger seinem verstorbenen Vater gewidmet hat. Nach zwei schwierigen Jahren (vorletzter Platz 2017 und letzter Platz 2016) wird der 27-Jährige hoffentlich ein besseres Ergebnis für Deutschland erzielen können.

ESC 2018: So verlief das erste Halbfinale

Die ersten 19 Länder haben am Dienstag ihre große Chance gehabt und die zehn Bestplatzierten haben sich am Ende des Abends qualifiziert: Österreich, Estland, Zypern, Litauen, Israel, Tschechien, Bulgarien, Albanien, Finnland und Irland. Ausgeschieden sind: Griechenland, Aserbaidschan, Armenien, Weißrussland, Mazedonien, Belgien, Kroatien, Island und die Schweiz.

Top-Favoritin Netta Barzilai aus Israel hat mit dem Song „Toy“ (“Spielzeug“) alle Erwartungen erfüllt. Ihr Lied ist eine Hymne auf die selbstbestimmte Frau. Kontext ist die Kontroverse um die „Me Too“-Debatte: „Im Text geht es um das Erwachen weiblicher Power und soziale Gerechtigkeit, mit einer einfachen und direkten Botschaft“, erklärt die Teilnehmerin aus Israel. Nämlich: „Ich bin nicht dein Spielzeug, du dummer Junge“, wie Barzilai im Refrain betont.

Doch obwohl der Auftritt der israelischen Sängerin sehr erfolgreich war und vom Publikum mehrmals applaudiert wurde, könnte es mittlerweile eine ganz neue Favoritin geben. Eleni Foureira heißt die Kandidatin, die für Zypern in Lissabon ist. Und ihr Auftritt ist bei vielen in Erinnerung geblieben, allerdings nicht nur wegen der Musik. Die sexy Griechin sorgte auf der Bühne der Altice Arena für heiße Stimmung mit ihrem Lied „Fuego“ (“Feuer“). Dabei tanzte sie in einem sehr knappen Glitzeroutfit.

ESC 2018: Das passiert heute Abend

18 Neue Länder müssen durch die zweite Qualifikationsrunde am Donnerstagabend: Norwegen, Rumänien, Serbien, San Marino, Dänemark, Russland, Moldau, Niederlande, Australien, Georgien, Polen, Malta, Ungarn, Lettland, Schweden, Montenegro, Slowenien und Ukraine. Auch hier werden sich nur die zehn Bestplatzierten für das Finale qualifizieren, bei dem insgesamt 26 Länder am Samstagabend auftreten werden.

Mit großer Spannung wird die Performance des norwegischen Kandidaten Alexander Rybak erwartet. Der 31-Jährige Sänger und Violinist gewann schon 2009 den ESC-Wettbewerb mit seinem Song „Fairytale“ (“Märchen“). Jetzt gilt er als Zweit-Favorit mit „That´s how you write a song“ (“So schreibt man ein Lied“).

Hier erfahren Sie, wie das Voting-System beim Eurovision Song Contest funktioniert.

fm