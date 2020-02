Heißes Gerücht: Fährt attraktive Newcomerin (19) für Deutschland zum ESC 2020? Ihre Star-Eltern kennt jeder

Heiße ESC-Gerüchte! Fährt eine attraktive Promi-Tochter für Deutschland zum Eurovision Song Contest 2020? Einiges spricht dafür.

Wer fährt für Deutschland zum Eurovision Song Contest 2020 ?

? Der NDR weiß es - aber öffentlich noch keiner.

weiß es - aber öffentlich noch keiner. Gerüchte unter ESC-Fans ranken sich um Marie Reim (19), Tochter berühmter Promi-Eltern.

Update vom 12. Februar 2020: Inzwischen gibt es via Instagram neue Details zur ersten Single von Marie Reim. Offenbar wird diese „SOS“ heißen. Dazu hat die 19-Jährige einen ersten Mini-Ausschnitt aus dem Video gepostet. Das Thema „Geheimniskrämerei“ wäre damit ein Stück weit passé. Und das reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich SIE es ist, die für Deutschland zum Eurovision Song Contest 2020 fährt. Ihre Fans würd‘s jedenfalls freuen. „ESC 2020?“, fragt schon einer. Und kriegt zunächst keine Antwort.

Marie Reim und Michelle schreiben derweil auch noch anderweitige Schlagzeilen.

Unser Artikel vom 11. Februar 2020:

Hamburg - Der Eurovision Song Contest 2020 findet am 16. Mai in Rotterdam statt. Die deutsche Teilnehmerin oder der deutsche Teilnehmer steht schon fest. Allein: Der NDR rückt noch nicht damit raus, wer es ist. Die große Enthüllung gibt es erst am 27. Februar. Dann wird auch in einer TV-Show beim Sender One der Name von Barbara Schöneberger verraten. Sie ist es auch, die vorab in einem Filmchen Hinweise gab, um wen es sich handelt. Die auch Quatsch sein könnten. Kein Wunder, dass Spekulationen ins Kraut schießen.

ESC (Eurovision Song Contest) 2020: Fährt Tochter von Schlager-Stars für Deutschland hin?

Helene Fischer ist es eher nicht - sondern wohl eher eine Newcomerin oder ein Newcomer. Und unter ESC-Fans werden auch schon verschiedene Namen diskutiert. Eine mögliche ESC-Teilnehmerin macht unter Fans beim Eurovision-Song-Contest-Fan-Portal esc-kompakt.de die Runde: Marie Reim. Die 19-Jährige hat zwei prominente Eltern: Schlager-Star Michelle und deren Ex Matthias Reim. So viel Talent muss doch abgefärbt haben!

Video: So schön ist die Tochter von Matthias Reim & Michelle

ESC (Eurovision Song Contest) 2020: Einiges spricht für Marie Reim

Es gibt einige Punkte, die für Marie Reim als deutsche ESC-Teilnehmerin sprechen: Sie ist als Promi-Tochter gut vermarktbar. Hübsch ist sie zweifellos - das bewies sie schon mit verschiedenen Instagram-Fotos. Sie hat ziemlich sicher eine Menge Talent geerbt. Sie hat Berichten zufolge bereits vor geraumer Zeit mit der großen Plattenfirma Sony angebandelt, doch bis heute wurde noch keine Musik veröffentlicht. Weil man so lange gewartet hat, bis der Eurovision Song Contest ansteht?

Marie Reim hat nun via Instagram ihre erste Single angekündigt. Diese soll am 28. Februar erscheinen. Exakt einen Tag nach der großen ESC-Show, in der für Deutschland Teilnehmer*in und Song enthüllt werden. Alles bloß Zufall?

„Ich denke stark, dass es die Tochter von Matthias Reim und Michelle ist. Die heißt Marie Reim, beim Insta-Account steht, ihre erste Single wird am 28.2 veröffentlicht, also am nächsten Tag“, unkt auch ein User auf besagtem Eurovision-Song-Contest-Portal.

ESC (Eurovision Song Contest) 2020: Single von Marie Reim kommt ausgerechnet am 28.2.

Ebenfalls für Marie Reim als deutsche ESC-Teilnehmerin spricht: Es wurde noch nicht mal der Titel ihrer ersten Single bekannt gegeben, stattdessen bittet sie ihre Insta-Fans via Story darum, diesen zu erraten. Höchst ungewöhnlich! In der Regel kündigen Plattenfirmen künftige Veröffentlichungen gerade von Newcomern frühzeitig an.

Ein Videodreh hat bereits stattgefunden, wie bei Instagram zu sehen ist. Womöglich sind die Gerüchte eine falsche Fährte. Oder ist Marie Reim tatsächlich diejenige, die den Sisters-Flop beim Eurovision Song Contest 2019 schnellstens vergessen machen soll?

