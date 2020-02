ESC 2020: Mega-Hype um diesen skurrillen Sänger - Wo er wohnt, schmerzt aber zutiefst

Was ist da denn los? Fans des Eurovision Song Contest 2020 hypen einen schrägen Sänger, sogar Russell Crowe und Jan Böhmermann machen mit. Doch wo er wohnt, schmerzt zutiefst.

Der deutsche Beitrag für den ESC 2020 ist noch nicht offiziell.

Dafür sorgt ein Mann aus Berlin jetzt für Furore. Der Isländer Daði Freyr Pétursson wohnt in der Hauptstadt.

Sogar ein Hollywood-Star hypet seinen Song.

Berlin - Deutschland steht unter Druck beim Eurovision Song Contest 2020. Schließlich kassierte die Musiknation beim ESC 2019 einen bösen Flop, die Vertreterinnen Sisters wurden Vorletzte*. Wie schön wäre es da, wenn man einen echten Hoffnungsträger an den Start bringen könnte - doch bisher ist noch nicht mal klar, wer überhaupt für Deutschland nach Rotterdam zum ESC 2020 fährt*.

ESC 2020: Mega-Hype um Daði Freyr Pétursson - Er wohnt in Berlin

Derzeit entspinnt sich ein Netz-Hype um einen Sänger, der noch nicht mal qualifiziert ist: Daði Freyr Pétursson und seine Band Gagnamagnið müssen sich am 29. Februar beim Finale erst noch für Island qualifizieren. Bitter: Er wohnt in Berlin! Und wäre genau der Hoffnungsträger, den Deutschland so nötig hätte. Insofern ist es gut möglich, dass am Ende ein Wahl-Deutscher den ESC gewinnt. Verschiedene User posten in den sozialen Medien bereits „Reyjkavik 2021“, in Erwartung, dass Daði Freyr Pétursson den Wettbewerb gewinnen wird.

ESC 2020: Sogar Russell Crowe twittert über Daði Freyr Pétursson

Aber von vorne. Daði Freyr Pétursson hat sich über das Halbfinale Islands für den Endausscheid der kleinen Insel qualifiziert. Inzwischen hat er auch das Musikvideo zum Song „Think about things“ veröffentlicht. Der Beitrag löste einen Netz-Hype aus, sogar bei Promis. Jan Böhmermann twitterte bereits dazu. Und sogar Russell Crowe empfahl ihn seinen Followern mit einem schlichten „Song“. Wie der Hollywood-Star auf den Isländer aufmerksam wurde, ist unklar.

Wer ist dieser Daði Freyr Pétursson? Er ist laut Medienberichten 1992 geboren, also 28 oder 29 Jahre alt. Laut dv.is und laut seiner offiziellen Facebook-Seite lebt er mit seiner Partnerin Árnýju Fjólu Ásmundsdóttur in Berlin, die beiden haben eine kleine Tochter. Er ist 2,08 Meter groß und nicht nur deswegen eine imposante Erscheinung.

ESC 2020: Daði Freyr Pétursson weiß sich und seine Band zu inszenieren

Denn Daði Freyr Pétursson wissen sich zu inszenieren. Sowohl im Video als auch in der Live-Performance kommen auffällige Outfits mit pixeligen Computer-Gesichtern zum Einsatz. Alles atmet einen herrlichen Nerd-Charme. Der Synthie-Pop des Songs geht nicht mehr aus dem Ohr. Und im Musikvideo mischen er und seine Band eine schnarchige Familienfeier auf.

Bei YouTube überschlagen sich die Positiv-Kommentare. „Ich kann nicht genug von diesem Lied bekommen! Es macht so verdammt süchtig“, heißt es von einer holländischen Nutzerin. „Das wird ein Top-Ten-Hit 2020 in ganz Europa werden, das wette ich“, meint ein anderer. „Das Video ist episch, Leute. Die Ironie, der Rhythmus, die kleinen winzigen Details. Brillant!“

