Der deutsche Beitrag für den Eurovision Song Contest 2020 sorgt schon vorab für Euphorie: „Bester ESC-Song aller Zeiten“ - doch es gibt einen Haken.

Wer fährt für Deutschland zum Eurovision Song Contest 2020 ?

zum ? Die Fans sind ungeduldig, müssen aber noch warten.

Sky du Mont spricht vom „besten deutschen ESC-Song aller Zeiten“.

Hamburg - Wer fährt für Deutschland zum Eurovision Song Contest 2020 in Rotterdam? Diese Information wird der Weltöffentlichkeit und damit auch den ESC-Fans noch vorenthalten. Nach dem peinlichen S!sters-Flop beim ESC 2019 will der zuständige NDR (mal wieder) alles anders machen: Der Vorentscheid wurde geknickt. Stattdessen entschieden zwei Jurys in einem komplizierten Auswahlverfahren über die Teilnehmerin oder den Teilnehmer sowie den passenden Song. Wer es ist? Geheime Verschlusssache!

ESC 2020: Deutscher Beitrag? NDR macht es spannend

Der große Tag ist der 27. Februar: Dann soll die deutsche ESC-Hoffnung offiziell bekannt gegeben werden. Und am Abend in einer von Barbara Schöneberger moderierten Show beim TV-Sender One auch vorgestellt werden. Bis dahin ist noch eine Menge Zeit für Spekulationen. Unter Fans werden unter anderem Ex-DSDS-Sänger Daniel Schuhmacher sowie die Sängerin Alli Neumann gehandelt. Nicht mehr als verschwindend geringe Außenseiter-Chancen werden Megastar Helene Fischer und Promi-Tochter Marie Reim zugeschrieben.

Der NDR scheint sich einen Spaß aus der Geheimniskrämerei zu machen. Und damit, große Erwartungen zu wecken. Denn inzwischen wurde ein weiterer obskurer Clip über die sozialen Medien und YouTube veröffentlicht. Darin erklärt Schauspiel-Star Sky du Mont als „Professor Satellite“ in einem humorigen Video, wie der deutsche Beitrag gefunden wurde.

ESC 2020: Deutscher Song sei der „beste aller Zeiten“

„Herausgekommen ist der beste deutsche ESC-Song aller Zeiten“, erklärt Sky du Mont. „Poah. Hoh! Natürlich sind Sie alle genauso begeistert wie ich und rufen: ‚Kann ich diesen Song jetzt hören?‘ Nein, denn der ist noch Top Secret.“ Der deutsche Song für Rotterdam werde „total genial“.

+ Ein Screenshot aus dem geheimnisvollen Video mit Sky du Mont. © Screenshot

Natürlich ist da auch eine Menge Ironie drin - alles andere lässt sich nach dem vorletzten Platz 2019 auch nicht rechtfertigen. Aber auch eine Menge Zuversicht. Nicht alle Fans teilen diese. „Ich wünsche viel Glück. Leider, aber jedes Jahr sagt man Bester Song aller Zeiten“, zweifelt ein User. Und auch beim Fan-Portal esc-kompakt.de diskutieren die Anhänger eifrig. „Na da ist der NDR ja mutig. ‚Der beste ESC Song aller Zeiten“. Gerade nach den Ergebnissen der letzten Jahre, eine seeeehr gewagte Aussage“, meint ein User. „Ich bin guter Dinge, dass es was wird“, zeigt sich ein anderer optimistisch.

ESC 2020: Nicht jeder Fan hat die Hoffnung auf Helene Fischer schon aufgegeben

Und noch einer hat die Hoffnung Helene Fischer* nicht aufgegeben: „Wenn es wirklich der beste ESC-Song aller Zeiten sein soll, wird es sich bei dem Interpreten wohl doch um Helene Fischer* handeln. Der NDR legt mir ehrlich gesagt mit dem zweiten Video die Latte zu hoch, als dass ein anderer Sänger drüber kommen könnte. Wer außer Helene Fischer kann denn diesem Anspruch ‚bester ESC-Song aller Zeiten‘ gerecht werden?“

Dass Sky du Mont den Song überhaupt schon gehört hat, ist ohnehin unwahrscheinlich. Denn um diesen nicht durchsickern zu lassen, dürfte bei den Machern höchste Geheimhaltung angesagt sein.

Etwas weniger diskret war ein Veranstalter, als er erklärte, ob Helene Fischer bei ihrem Auftritt irgendwelche Sonderwünsche haben.

ESC 2020: Ein in Berlin wohnhafter Isländer sorgt bei Eurovision-Song-Contest-Fans für Furore.

ESC 2020: Vor der Bekanntgabe des deutschen Beitrags kam es zu wilden Verschwörungstheorien.

lin

*tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © Screenshot