ESC 2019: So sehen Sie das zweite Halbfinale heute live im TV und Live-Stream

Die Qualifikation für den Eurovision Song Contest in Israel geht weiter. So sehen Sie das zweite ESC-Halbfinale heute 2019 live im TV und Live-Stream.

Wir kennen das in Deutschland ja nicht. Aber es gibt Länder, die müssen sich erst noch für das Finale des ESC qualifizieren. Wir gehören bekanntlich zu den „Big Five“: Jenen Ländern - besser gesagt: ESC-Geldgebern - die jedes Jahr mit dem Gastgeber automatisch ins Finale einziehen.

Neben Deutschland sind das Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien. Hinzu kommt Gastgeber Israel. Wenn man sich so ansieht, wie wechselhaft Deutschland in den vergangenen Jahren beim ESC abschnitt, dann kann man durchaus sagen: Ein Glück, dass es die „Big Five“-Regel gibt. Ansonsten hätte der ESC höchstwahrscheinlich ein paar Mal ohne deutsche Beteiligung stattgefunden.

In zwei Halbfinals werden jene 20 Länder ermittelt, die neben den „Big Five“ am kommenden Samstag, 18. Mai, am ESC-Finale 2019 teilnehmen. 17 Nationen standen bereits am Dienstag, 14. Mai 2019, im ersten Halbfinale, 18 weitere Länder treten am heutigen Donnerstag, 16. Mai, im zweiten Halbfinale an. Somit qualifizieren sich in jedem Halbfinale 10 Länder für das ESC-Finale 2019.

Wer in welches Halbfinale muss, wurde bereits Ende Januar per Los bestimmt. Tatsächlich müssen sich einige Buchmacher-Favoriten wie Duncan Laurence (Holland) oder John Lundvik (Schweden) heute erst noch für das Finale des Eurovision Song Contest qualifizieren. Was aber kein Problem sein dürfte.

Die Teilnehmer für das erste und für das zweite ESC-Halbfinale finden Sie unten im Artikel. Hier erfahren Sie, wie Sie das zweite ESC-Halbfinale am heutigen Donnerstag, 16. Mai 2019 live im TV und im Live-Stream sehen können.

ESC 2019 in Israel: So sehen Sie das zweite Halbfinale heute live im TV

Das zweite ESC-Halbfinale mit 18 Teilnehmern findet am Donnerstag, 16. Mai 2019, um 21.00 Uhr (deutscher Zeit) statt.

Ursprünglich sollte auch die Ukraine in den Halbfinals antreten, schied aber freiwillig aus dem Wettbewerb aus. Der Grund: Kandidatin Maruv verdient auch in Russland mit Konzerten Geld. Und das geht für viele Ukrainer gar nicht.

Deutschland, Italien und Großbritannien sind im zweiten ESC-Halbfinale stimmberechtigt.

Austragungsort für den Vorentscheid ist das Tel Aviv Convention Center in Tel Aviv. Dort findet am Samstag, 18. Mai 2019, auch das ESC-Finale statt.



Das zweite Halbfinale des Eurovision Song Contest 2019 in Israel wird heute Abend live im deutschen Free-TV übertragen. Und zwar im Sender „ONE“. One kann man über Kabel (DVB-C), über Antenne (DVB-T) oder über Satellit (DVB-S) empfangen. Nähere Infos zum Empfang des Senders gibt es auf dieser Seite.

Um 2.10 Uhr zeigt Das Erste heute Nacht eine Wiederholung des zweiten ESC-Halbfinals im TV.



Moderiert wird das zweite ESC-Halbfinale 2019 von Bar Refaeli, Erez Tal, Assi Azar und Lucy Ayoub. Sie sind auch die Moderatoren beim ESC-Finale am Samstag.



ESC 2019 in Israel: So sehen Sie das zweite Halbfinale heute im Live-Stream

Das zweite Halbfinale des ESC 2019 in Israel kann man in Deutschland natürlich auch im Live-Stream sehen. Die Übertragung startet wie im TV heute Abend um 21.00 Uhr.

Zum einen gibt es den Live-Stream, von One. Diesen Live-Stream kann man über den Webbrowser auf jedem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone sehen.

Speziell für das Straming auf mobilen Endgeräten gibt es heute auch die ARD-App, die einen Live-Stream von One bietet. Diese App können Apple-Nutzer bei iTunes herunterladen. Nutzer von Android-Geräten werden im Google Play Store fündig.

Die ARD App zeigt natürlich auch einen Stream der Wiederholung im Ersten

Außerdem kann man das zweite Halbfinale des ESC 2019 heute Abend auch im Live-Stream auf eurovision.de verfolgen. Auch diesen Live-Stream kann man über den Webbrowser auf jedem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone verfolgen.

ESC 2019: Zweites Halbfinale heute im Live-Ticker

Sie haben keine Zeit oder Lust den zweiten Vorentscheid zum Eurovision Song Contest heute Abend im TV oder Live-Stream zu verfolgen? Kein Problem! Sie finden bei uns bereits einen Live-Ticker zum zweiten Halbfinale des ESC 2019. In unserem Ticker zum zweiten ESC-Halbfinale 2019 verpassen Sie ebenfalls keine wichtige Szene aus dem Vorentscheid in Tel Aviv.

Und: Sie finden bei uns auch den Ticker zum ersten Halbfinale zum Nachlesen.

ESC 2019: Die Startreihenfolge der Länder heute Abend im zweiten Halbfinale (16. Mai)

+ Tamara Todevska (2.v.l.) tritt für Nordmazedonien im zweiten ESC-Halbfinale an. © dpa / Ariel Schalit

ESC 2019: Diese Länder sind nach dem ersten Halbfinale weiter

+ Sieht aus, wie man sich eine weißrussische ESC-Kandidatin gemeinhin vorstellt: ESC-Kandidatin Zena (Weißrussland). © AFP / JACK GUEZ

ESC 2019: Diese Länder sind im ersten Halbfinale ausgeschieden

ESC 2019: Diese Länder sind automatisch für das Finale qualifiziert

Startplatz Land Teilnehmer/in Song Auswahlverfahren t.b.a. Deutschland S!sters „Sister“ Unser Lied für Israel | 22. Februar 2019 t.b.a. Frankreich Bilal Hassani "Roi" Destination Eurovision | 26. Januar 2019 t.b.a. Großbritannien (UK) Michael Rice "Bigger Than Us" You Decide - 8. Februar 2019 14 Israel Kobi Marimi "Home" HaKokhav HaBa L’Eurovizion 2019 t.b.a. Italien Mahmood "Soldi" Sanremo Festival | 9. Februar 2019 t.b.a. Spanien Miki "La venda" Operación Triunfo | 20. Januar 2019

