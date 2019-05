Live oder Playback? Wie singen die Teilnehmer beim ESC?

Zum Eurovision Song Contest 2019 fehlen nur noch wenige Tage. Mittlerweile sind alle Teilnehmer bereits in Tel Aviv empfangen worden und bereiten sich auf ihren großen Auftritt vor. Doch singen sie wirklich alle live oder wird mit Playback getrickst?

Tel Aviv - Der Countdown läuft: Am kommenden Wochenende (Samstag, 18.Mai) treffen sich Musiker und Künstler aus über 40 teilnehmenden Nationen zum großen Kräftemessen, denn dann wird wieder der Eurovision Song Contest 2019 in Israel ausgetragen.

Dieser Wettbewerb, quasi die musikalische Europameisterschaft im Singen, findet bereits zum 64. Mal statt - nach dem Sieg der Künstlerin „Netta“ im Vorjahr ist nun Israel Gastgeberland für den ESC 2019. Die Übertragung findet auch in Deutschland live im TV statt - aber singen die Künstler beim Eurovision Song Contest auch live?

Das sind die 6 häufigsten Fragen und Antworten zum ESC 2019

ESC 2019: Singen die Künstler live oder Playback?

Inzwischen sind die Künstler, die ihr Land dieses Jahr beim ESC vertreten, in Tel Aviv empfangen worden - so auch das Duo „S!sters“ um die Musikerinnen Carlotta und Laurita. Die zwei jungen Frauen werden dieses Jahr für Deutschland antreten.

Doch statt Erholung oder Sightseeing steht für die beiden zunächst vor allem eines auf dem Programm: Proben, Proben, Proben. Dementsprechend wirkten die Sängerinnen auch zuletzt sehr konzentriert,als sie ihren Song „Sister“ präsentierten. Was sich aber nicht nur viele Kritiker und Skeptiker fragen, ist: Singen die ESC-Kandidaten denn tatsächlich alle live? Oder bewegen sie nur zu einer Playback-Musik die Lippen?

Live oder Playback - wie wird beim Eurovision Song Contest gesungen?

Wenn man sich die Performances der letzten Jahre ansieht, fällt auf, dass die Kandidaten häufig alleine oder maximal unterstützt von ein paar Tänzern auf der Bühne stehen. Eine Band sucht man jedoch meist vergebens. Logisch, dass da viele denken, Musik und Gesang würden nur vom Tonband stammen.

Das offizielle Regelwerk des Eurovision Song Contests, festgelegt von der European Broadcasting Union, gibt allerdings ganz klare Regeln an die Hand, wie der Wettbewerb auszusehen hat.

So liefert es nicht nur genaue Vorgaben zu Punktevergabe, Televoting oder Jury Zusammensetzung, sondern auch zu der Frage, die die Auftritte der Künstler zu erfolgen haben. Dort heißt es in Bezug auf die „Live oder Playback“-Frage: „Der Titel muss live mit Halbplayback vorgetragen werden“ .

. Das soll heißen, die Musik stammt tatsächlich vom Band, der Gesang muss aber live sein. Sich also einfach auf die Bühne zu stellen und nur die Lippen zu bewegen, ist also ganz klar nicht erlaubt.

Weitere Fragen zum ESC in Tel Aviv

Während das nun aber geklärt ist, stehen viele Fans allerdings noch vor weiteren Fragen:Warum darf Aserbaidschan beim ESC mitmachen? Wie kommt es, dass auch eine australische Opernsängerin vertreten ist - wo Australien ja bekanntlich nicht mehr in Europa liegt? Und warum darf der Eurovision Song Contest dieses Jahr überhaupt in Israel ausgetragen werden?

Wer macht dieses Jahr das Rennen beim Eurovision Song Contest?

Bei all den Unklarheiten, fest steht Eines: Es wird nochmal richtig spannend, wer dieses Jahr das Rennen macht und als Sieger des Eurovision Song Contests hervor geht. Oder fast noch wichtiger: Wie wird Deutschland abschneiden? Laut der Quoten der Buchmacher liegen wir mit dem Duo „S!sters“ nur im Mittelfeld. Das ist zwar nur eine Prognose, die sich auch das eine oder andere Mal schon getäuscht hat, sonderlich optimistisch stimmt sie allerdings nicht. Für alle deutschen ESC-Fans heißt es für das Finale am kommenden Samstag also: Fleißig Daumen drücken!

lros