ESC 2019: Die Gewinner im ersten Halbfinale - Wer ist weiter?

Das erste ESC-Halbfinale mit 17 Teilnehmern hat am Dienstagabend in Tel Aviv stattgefunden. Ursprünglich sollte auch die Ukraine im ersten Halbfinale antreten, schied aber freiwillig aus dem Wettbewerb aus. Frankreich, Israel und Spanien waren in diesem Halbfinale stimmberechtigt.

Natürlich werden auch die Halbfinals des ESC 2019 in Deutschland live im TV und im Live-Stream übertragen.

Diese Länder haben sich im ersten Halbfinale für das ESC-Finale qualifiziert:

Land Teilnehmer Lied Serbien Nevena Božović Kruna Slowenien Zala Kralj & Gašper Šantl Sebi Tschechien Lake Malawi Friend of a Friend Weißrussland ZENA Like It Zypern Tamta Replay Australien Kate Miller-Heidke Zero Gravity Estland Victor Crone Storm Griechenland Katerine Duska Better Love Island Hatari Hatrið mun sigra San Marino Serhat Say Na Na Na

ESC 2019: Diese Teilnehmer sind im ersten Halbfinale ausgeschieden

Land Teilnehmer Lied Montenegro D mol Heaven Finnland Darude feat. Sebastian Rejman Look Away Polen Tulia Fire of Love (Pali się) Ungarn Joci Pápai Az én apám Belgien Eliot Wake Up Georgien Oto Nemsadze Sul Tsin Iare Portugal Conan Osíris Telemóveis

Australien zieht mit spektakulärer Bühnenshow ins ESC-Finale ein. Mit einer spektakulären Bühnenshow hat sich Australien im ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest (ESC) in den Favoritenkreis für das Finale am Samstag katapultiert. Während Sängerin Kate Miller-Heidke am Dienstagabend in Tel Aviv überzeugte, liegt das deutsche Duo S!sters auch nach dem Ausscheiden von sieben Ländern weit abgeschlagen zurück in den Wettbüros.

Mittlerweile stehen 16 der 26 ESC-Finalteilnehmer fest. Für das ESC-Finale sind Gastgeber Israel ebenso wie die fünf größten Geldgeber des Wettbewerbs gesetzt, darunter Deutschland. Die weiteren 20 Plätze werden je zur Hälfte von den Zuschauern und Jurys in den beiden Halbfinalshows vergeben.

Am Dienstagabend traten im ersten Halbfinale 17 Länder an und boten mit teils überdrehten, teils von Lichtshows überlagerten, aber teils auch musikalisch starken Auftritten eine typische Mischung für den ESC. In Deutschland verfolgten im Spartensender One 400.000 Menschen das Halbfinale, die Zuschauerzahlen lagen damit auf dem Niveau des Vorjahres.

Die australische Sängerin Miller-Heidke schwebte auf einer mehrere Meter langen Stange über der Bühne und sorgte so neben ihrem opernhaften Gesang vor allem optisch für Eindruck.

Das seit 2015 als assoziiertes Mitglied der Europäischen Rundfunkunion EBU zum ESC zugelassene Australien konnte sich damit zum fünften Mal in Folge qualifizieren. In den Wettbüros kletterte Australien bis auf Platz drei weit nach vorn.

ESC 2019: Diese Länder sind ebenfalls nach dem ersten Halbfinale weiter

Ebenfalls im Finale antreten dürfen Griechenland, Weißrussland, Serbien, Zypern, Estland, Tschechien und Slowenien. Auch der Zwergstaat San Marino schaffte überraschend den Finaleinzug, außerdem Slowenien. Island ist ebenfalls im Finale dabei.

Der isländische Hardrockbeitrag, dessen Titel wörtlich übersetzt "Hass wird siegen" lautet, war zumindest bei den Buchmachern neben Australien der zweite große Gewinner des ersten Halbfinals. Island rangiert auf Platz sechs.

Zu den Ländern, die vorzeitig ausschieden, zählte überraschend Portugal. Vor zwei Jahren hatte der Portugiese Salvador Sobral den Wettbewerb noch gewinnen können, das ESC-Finale 2018 fand deshalb in Lissabon statt. Auch Finnland, Polen, Ungarn und Belgien schieden aus, außerdem Montenegro und Georgien.

Der nach den Wettquoten als Topfavorit gehandelte Niederländer Duncane Laurence startet im zweiten Halbfinale am Donnerstagabend, dort sind dann auch die zu den Favoriten zählenden Starter aus Schweden und Russland am Start.

Bereits für das ESC-Finale gesetzt ist das deutsche Duo S!sters, das mit dem Lied "Sister" antritt. In den Wettbüros und bei Fanumfragen gelten die Deutschen als krasse Außenseiter. Obwohl nun sieben der ursprünglich 41 Teilnehmer ausgeschieden ist, verharrten die S!sters bei den Wetten weit abgeschlagen auf Platz 27. Im vergangenen Jahr hatte der Deutsche Michael Schulte mit einem vierten Platz positiv überrascht.

Das ESC-Finale findet wegen des Siegs der israelischen Starterin Netta im vergangenen Jahr diesmal in Tel Aviv statt. Motto des zum 64. Mal ausgetragenen Sängerwettstreits ist "dare to dream" - wage zu träumen. Der Eurovision Song Contest ist der weltweit am meisten beachtete Musikwettbewerb, es werden rund 200 Millionen Fernsehzuschauer erwartet.

