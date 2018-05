ESC 2018: Das sind die Kandidaten des Eurovision Song Contests in Lissabon

Am 12. Mai findet das Finale des Eurovision Song Contests in Lissabon statt. Welche Länder sind vertreten und wer konnte sich noch im Halbfinale qualifizieren? Die Kandidaten des ESC 2018 im Überblick.

Lissabon - Das Motto des diesjährigen Eurovision Song Contests in Lissabon lautet „All Aboard“ (zu Deutsch: „Alle an Bord“): Der Aufruf gilt als Anlehnung an Portugals Lage am Meer, insbesondere aber auch als Ausdruck der Vielfältigkeit der ESC-Mitgliedsstaaten. Wie in jedem Jahr soll es der Eurovision Song Contest schaffen, die unterschiedlichsten Länder mit einer außergewöhnlichen Show musikalisch zusammenzubringen.

Doch auch 2018 sind nicht alle möglichen Teilnehmerstaaten beim ESC in Lissabon vertreten. Wir klären, wer im Halbfinale gegeneinander antritt, wer bereits für das Finale qualifiziert ist und welche Länder von vorneherein die Teilnahme abgesagt haben: die Teilnehmer des ESC 2018 im Überblick.

ESC 2018: So läuft der diesjährige Eurovision Song Contests in Lissabon ab

Am Dienstag um 21 Uhr wurde das erste Halbfinale des diesjährigen ESC ausgetragen, das zweite Halbfinale am Donnerstag statt. Die jeweils zehn bestplatzierten Länder dürfen dann im Finale am 12. Mai ( Samstag ) antreten. Die sogenannten „Big Five“ plus das Gastgeberland Portugal sind bereits für das Finale qualifiziert und dürfen sich bei der Abstimmung in den Halbfinals beteiligen.

ESC 2018: Diese Länder waren im ersten Halbfinale

Land Teilnehmer Song Aserbaidschan Aisel X My Heart Island Ari Olafsson Our Choice Albanien Eugent Bushpepa Mall Belgien Sennek A Matter of Time Tschechien Mikolas Josef Lie to Me Litauen leva Zasimauskaitè When We`re Old Israel Netta Barzilai Toy Weißrussland ALEKSEEV Forever Estland Elina Netsajeva La forza Bulgarien Equinox Bones Mazedonien Eye Cue Lost and Found Kroatien Franka Batelic Crazy Österreich Cesár Sampson Nobody but You Griechenland Gianna Terzi Oneiro Mou Finnland Saara Aalto Monsters Armenien Sewak Chanaghjan Qami Schweiz ZiBBZ Stones Irland Ryan O`Shaughnessy Together Zypern Eleni Foureira Fuego

ESC 2018: Diese Länder waren im zweiten Halbfinale

Land Teilnehmer Song Norwegen Alexander Rybak That‘s how you write a song Rumänien The Humans Goodbye Serbien Sanja Ilic und Balkanika Nova Deca San Marino Jessika feat. Jenifer Brening Who we are Dänemark Rasmussen Higher Ground Russland Julija Samoilowa I won‘t break Moldau DoReDoS My lucky day Niederlande Waylon Outlaw in ‘em Australien Jessica Mauboy We got love Georgien Ethno-Jazz Band Iriao For you Polen Gromee feat. Lukas Meijer Light me up Malta Christabelle Taboo Ungarn AWS Viyzlát Nyár Lettland Laura Rizzotto Funny Girl Schweden Benjamin Ingrosso Dance you off Montenegro Vanja Radovanovic Inje Slowenien Lea Sirk Hvala, Ne! Ukraine MELOVIN Under the ladder

ESC 2018: Diese Länder sind für das Finale qualifiziert

Für den ESC gilt: Die sogenannten „Big Five“, also Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und das Vereinigte Königreich, dürfen stets im Finale antreten ohne sich im Halbfinale dafür qualifizieren zu müssen. Auch das jeweilige Gastgeberland - 2018 ist es Portugal - bekommt ist automatisch für das ESC-Finale qualifiziert. Für Deutschland tritt in diesem Jahr Michael Schulte beim ESC 2018 an, der sich mit seinem Song „You let me walk alone“ im deutschen ESC-Vorentscheid gegen die anderen Bewerber durchsetzen konnte. Nach dem Sieg Schultes beim Vorentscheid hatte es fiese Klau-Vorwürfe zu seinem Sieger-Song gegeben.

Die Startreihenfolge beim Eurovision Song Contest steht fest: Auf tz.de* erfahren Sie, wann Deutschland dran ist.

ESC 2018: Welche Länder nehmen nicht am Eurovision Song Contest teil?

Andorra, Bosnien und Herzegowina und Luxemburg sagten ihre Teilnahme aus finanziellen Gründen ab. Auch Marocco, Monaco und die Slowakei sind in diesem Jahr wieder nicht beim ESC dabei. Genauso kehrt auch die Türkei 2018 nicht zum Eurovision Song Contest zurück – das gab Regierungssprecher Bekir Bozdag 2017 bekannt.

ESC 2018: Welche Sender übertragen den Eurovision Song Contest?

Das Finale findet am 12. Mai um 21 Uhr statt. In Deutschland übernimmt die ARD die Übertragung des Finales mit Kommentator Peter Urban und Barbara Schöneberger als deutscher Punktesprecherin. Der ESC kann am Abend der Show auch im Live-Stream der ARD verfolgt werden.

In Österreich sendet ORF eins, in der Schweiz SRF 2 das ESC-Finale. Die Show in Lissabon wird im Übrigen von vier Frauen moderiert: Filomena Cautela, Silvia Alberto, Daniela Ruah und Catarina Furtado werden die Zuschauer aus aller Welt durch die Show führen.

Weitere Infos zur Ausstrahlung im TV sowie im Live-Stream erhalten Sie hier.

Lesen Sie dazu auch: Bühne beim ESC-Vorentscheid sorgt für Verwunderung

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.