ESC 2018 im Live-Ticker: Der Countdown hat begonnen

Der ESC 2018 steht an! Welchen Platz belegt Deutschland diesmal? Wir berichten vom Eurovision Song Contest in Lissabon im Live-Ticker.

+++ Michael Schulte meldet sich aus der Altice Arena zu Wort. Er ist nach eigener Aussage in guter Form und habe einen guten Sound auf den Ohren. Bleibt abzuwarten, ob die Zuschauer das Gleiche bei den Shows der anderen Kandidaten behaupten können.

+++ Vor dem eigentlichen Final beginnt die ARD mit der Übertragung des Countdowns zum ESC. Moderiert wird das ganze von Barbara Schöneberger. Es treten unter anderem Max Giesinger, Revolverheld, Simple Minds, und Barbara Schöneberger selbst auf. Ungefähr 3000 Fans haben sich auf der Hamburger Reeperbahn für den Countdown versammelt. Mit im Publikum, der wohl größte Fans des Eurovision Songcontests: Lisa. Sie hat sich sogar das Logo tätowieren lassen. Fraglich, ob es den ESC so

+++ Der schwedische Teilnehmer, Benjamin Ingrosso, führt vor Beginn der Sendung Interessierte via Facebook live hinter die Kulissen.

+++ Wenige Stunden vor dem Beginn des Finales des diesjährigen Eurovision Song Contest liegt Deutschland bei den Buchmachern gut im Rennen. Seit Freitag schwankt Michael Schulte aus Buxtehude mit seiner Ballade „You let me walk alone“ in der Tabelle der Wettquoten zwischen Platz 5 und 6 - der 28 Jahre alte Singer-Songwriter hat also gute Chancen auf einen Platz unter den Top Ten. Seine bewegende Performance samt einer aufblasbaren Projektionswand kommt in Lissabon gut an. Wer ihm trotzdem Konkurrenz machen könnte heute Abend, lesen Sie bei tz.de*.

+++ Heute Abend fließen ja nicht nur die Punkte des Televotings, sondern auch die Bewertung der Jurys in die Gesamtwertung mit ein. Die Jurys haben bereits abgestimmt und zwar über die zweite Generalprobe. In der deutschen Jury sitzt in diesem Jahr die 22-jährige Charlotte Rezbach, besser bekannt als Lotte. echo24.de** hat im Vorfeld des ESC mit der Sängerin gesprochen. Hier lesen Sie das Interview.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Finale des ESC 2018! Bei uns verpassen Sie keinen Music-Act und bekommen alle Infos rund um die Musikveranstaltung am Samstagabend.

ESC 2018: Vorbericht

Portugal ist dieses Jahr zum ersten Mal Austragungsland des 63. Eurovision Song Contest. 2017 hatte der portugiesische Sänger Salvador Sabral mit seiner Jazz-Ballade „Amor Pelos Dois“ („Für beide lieben“) in Kiew triumphiert. Die deutsche Pop-Sängerin Lavina landete hingegen mit nur sechs Punkten auf dem vorletzten Platz.

Dieses Jahr findet das Ganze in einer wunderschönen Location direkt am Meer statt: Die Altice Arena in Lissabon ist mit einer Kapazität von 20.000 Zuschauern die größte Veranstaltungshalle der iberischen Halbinsel. Moderiert werden die drei Termine von einem portugiesischen Frauen-Dreamteam: Filomena Cautela, Sílvia Alberto, Daniela Ruah (besonders bekannt durch ihre Rolle in der US-amerikanischen Fernsehserie Navy CIS: LA) und Catarina Furtado führen das Publikum durch die gesamte Veranstaltung.

ESC 2018: Wie feiert eigentlich Lissabon das Mega-Event?

Die Begeisterung für Lissabon als Veranstalter des Eurovision Song Contest 2018 hält sich bei den deutschen Fans in Grenzen. Daran sind aber weder der deutsche Beitrag von Michael Schulte noch die portugiesische Hauptstadt Schuld - sondern einzig die Organisatoren des Mega-Events, denn das Spektakel wird fast nirgendwo öffentlich beworben, nur auf Taxis ist ab und zu davon zu lesen und natürlich an der außerhalb gelegenen Altice Arena, in der der ESC stattfindet. Aber es gebe kaum Anlaufstellen und nur wenige Partys, ganz anders als in den Vorjahren, bemängeln die Fans. „Es scheint, als habe Lissabon das Ganze einfach lieblos nebenbei gemacht, weil die Stadt auch so schon genug Touristen hat und den ESC nicht wirklich braucht“, sagt Anne Halvorsen vom „Eurovision Club Germany e.V.“. Von der leichten Enttäuschung über die Organisation in Lissabon lassen sich die Fans aber nicht unterkriegen: Ihre Liebe zum größten Musikwettbewerb der Welt ist ungebrochen. „Die Leute sind hier viel mehr beieinander als etwa bei Sportevents. Das ist ein Miteinander und kein Gegeneinander“, meint ein weiterer Fan. „Hier funktioniert Europa noch, und das seit über 60 Jahren.“

Eurovision Song Contest: So schnitt Deutschland in den letzten Jahren ab

Weinen würde er nicht, wenn er eine Enttäuschung erleben müsste, sagte Schulte in einem Interview mit n-tv. Schön wäre es aber dennoch, wenn es mal wieder für einen Sieg reichen würde! So schnitten unsere Kandidaten in den letzten Jahren ab:

2010: Lena, „Satellite“ / Platz 1 von 25

2011: Lena, „Taken By A Stranger“ 10 von 25

2012: Roman Lob, „Standing Still“ 8 von 26

2013: Cascada, „Glorious“ 21 von 26

2014: Elaiza, „Is It right“ 18 von 26

2015: Ann Sophie, „Black Smoke“ 27 von 27 (0 Punkte)

2016: Jamie-Lee, „Ghost“ 26 von 26

2017: Levina, „Perfect Life“ / 25 von 26

