ESC 2018: So sehen Sie das Halbfinale und Finale live im TV und Live-Stream 

Der Eurovision Song Contest 2018 findet am 12. Mai in Lissabon statt. Welche Kandidaten in das ESC-Finale 2018 einziehen, entscheiden zwei Halbfinals. So verpassen Sie keine Sendung in der Finalwoche.

Lissabon - Der Ablauf beim Eurovision Song Contest in Lissabon hat‘s in sich: Insgesamt nehmen dieses Jahr 43 Länder teil. Aber nur 26 Kandidaten stehen beim ESC-Finale 2018 am 12. Mai in Lissabons Altice Arena auf der Bühne. Deswegen stehen vor der großen Final-Show noch zwei Halbfinal-Abende an: Das erste Halbfinale findet am Dienstag, das zweite Halbfinale am Donnerstag statt. Nur die zehn bestplatzierten Länder pro Halbfinale qualifizieren sich für das große Finale.

Deutschland ist automatisch für das ESC-Finale 2018 gesetzt. Das gilt auch für Frankreich, Italien, Spanien, das Vereinigte Königreich und für das Gastgeberland Portugal. Für Deutschland tritt in diesem Jahr Michael Schulte beim ESC 2018 an, der sich mit seinem Song „You let me walk alone“ im deutschen ESC-Vorentscheid gegen die anderen Bewerber durchsetzen konnte.

ESC 2018: So läuft der diesjährige Eurovision Song Contests in Lissabon ab

ESC 2018: 1. Halbfinale 8. Mai (Dienstag) 21 Uhr 19 Länder treten an 10 qualifizieren sich für das ESC Finale 2018 am 12. Mai ESC 2018: 2. Halbfinale 10. Mai (Donnerstag) 21 Uhr 18 Länder treten an 10 qualifizieren sich für das ESC Finale 2018 am 12. Mai ESC 2018: Finale 12. Mai (Samstag) ab 21 Uhr 26 Länder treten an

Eine Übersicht, welche Länder beim ESC 2018 vertreten sind und welche nicht dabei sind, finden Sie hier.

ESC 2018: Welche Sender übertragen das erste und zweite Halbfinale?

Seit April laufen die Proben auf der ESC-Bühne in Lissabon. Unter den Kandidaten gibt es schon heiße Favoriten. In den Wettbüros liegt Netta Barzilai aus Israel derzeit vorn. Ob Barzilai es mit ihrem Song „Toy“ wirklich ins Finale schafft, entscheidet sich im ersten Halbfinale.

ESC 2018: 1. Halbfinale am 8. Mai live im TV bei ARD ONE und im Live-Stream

Das erste Halbfinale findet am 8. Mai 2018 in Portugals Hauptstadt Lissabon statt. Im Fernsehen wird das erste Halbfinale beim ARD-Digitalsender ONE live um 21 Uhr ausgestrahlt.

Die offizielle Seite zum Eurovision Song Contest in Deutschland bietet einen Live-Stream zum ersten ESC-Halbfinale an: Unter eurovision.de können Zuschauer ab 21 Uhr mitverfolgen, welche der Kandidaten sich für das ESC Finale qualifizieren.

ESC 2018: 2. Halbfinale am 10. Mai live im TV bei ONE und im Live-Stream

Das zweite Halbfinale am 10. Mai ist ebenfalls live im TV bei ARD ONE ab 21 Uhr zu sehen. Im Internet gibt es das Halbfinale am Donnerstagabend im Live-Stream unter eurovision.de.

Kleiner Hinweis: Den ARD Digitalsender One kann nicht jeder in Deutschland empfangen. Ob das über Kabel oder Antenne möglich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab.

ESC 2018: Halbfinale erstmals auch in Gebärdensprache

Im Live-Stream sind die beiden Halbfinals am 8. und 10. Mai erstmals auch in deutscher Gebärdensprache zu sehen. Alle Infos über das Angebot für Menschen mit Hör- oder Sehbehinderung hat die offizielle Webseite Eurovision Song Contest zusammengestellt.

ESC 2018: So sehen Sie das Finale des Eurovision Song Contests in Lissabon live im TV und im Live-Stream

Die ARD überträgt das ESC-Finale live am 12. Mai ab 21 Uhr aus Lissabon. Allerdings startet der "Countdown von der Reeperbahn" schon um 20.15 Uhr. Moderatorin Barbara Schöneberger meldet sich dann live von der Reeperbahn in Hamburg. Im Fernsehen läuft „Eurovision Song Contest 2018 - Countdown für Lissabon“ in der ARD sowie auch beim Digitalsender ONE.

Damit Zuschauer auf der ganzen Welt in Lissabon dabei sein können, überträgt auch die Deutsche Welle ab 21 Uhr das Finale des Eurovision Song Contest 2018 live.

Musikfans in den USA können ab 15 Uhr Ortszeit Westküste USA über einen Live-Stream via logotv.com mitfiebern.

Den Eurovision Song Contest überträgt natürlich auch die offizielle ESC-Seite.

ESC 2018: Diese Länder sind im ersten Halbfinale

Land Teilnehmer Song Aserbaidschan Aisel X My Heart Island Ari Olafsson Our Choice Albanien Eugent Bushpepa Mall Belgien Sennek A Matter of Time Tschechien Mikolas Josef Lie to Me Litauen leva Zasimauskaitè When We`re Old Israel Netta Barzilai Toy Weißrussland ALEKSEEV Forever Estland Elina Netsajeva La forza Bulgarien Equinox Bones Mazedonien Eye Cue Lost and Found Kroatien Franka Batelic Crazy Österreich Cesár Sampson Nobody but You Griechenland Gianna Terzi Oneiro Mou Finnland Saara Aalto Monsters Armenien Sewak Chanaghjan Qami Schweiz ZiBBZ Stones Irland Ryan O`Shaughnessy Together Zypern Eleni Foureira Fuego

ESC 2018: Diese Länder sind im zweiten Halbfinale

Land Teilnehmer Song Norwegen Alexander Rybak That‘s how you write a song Rumänien The Humans Goodbye Serbien Sanja Ilic und Balkanika Nova Deca San Marino Jessika feat. Jenifer Brening Who we are Dänemark Rasmussen Higher Ground Russland Julija Samoilowa I won‘t break Moldau DoReDoS My lucky day Niederlande Waylon Outlaw in ‘em Australien Jessica Mauboy We got love Georgien Ethno-Jazz Band Iriao For you Polen Gromee feat. Lukas Meijer Light me up Malta Christabelle Taboo Ungarn AWS Viyzlát Nyár Lettland Laura Rizzotto Funny Girl Schweden Benjamin Ingrosso Dance you off Montenegro Vanja Radovanovic Inje Slowenien Lea Sirk Hvala, Ne! Ukraine MELOVIN Under the ladder

ESC 2018: Diese Länder sind automatisch für das Finale in Lissabon qualifiziert

Land Teilnehmer Song Portugal Cláudia Pascoal O Jardim Frankreich Madame Monsieur Mercy Italien Ermal Meta und Fabrizio Moro Non mi avete fatto niente Deutschland Michael Schulte You let me walk alone Spanien Alfred und Amaia Tu canción Vereinigtes Königreich SuRie Storm

