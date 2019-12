Ersatz für "Sex and the City"? Neue Serie könnte Fans des Kult-Hits glücklich machen

Wer Carrie, Charlotte und Co. vermisst, findet mit der neuen Serie "Emily in Paris" möglicherweise bald Ersatz. Diese erinnert schon jetzt stark an den Kult-Hit.

Seit 2004 schon müssen "Sex and the City"-Fans auf die Geschichten um die vier Freundinnen Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis), Samantha Jones (Kim Cattrall) und Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) verzichten. Wer seitdem verzweifelt nach Ersatz Ausschau hält, könnte schon bald fündig werden: Darren Starr, der Produzent des Kult-Hits, arbeitet aktuell an einer neuen Serie, die schon jetzt große Ähnlichkeiten mit "Sex and the City" aufweist.

"Emily in Paris": Das erwartet die Zuschauer

Konkret trägt das Projekt den Namen "Emily in Paris". Hauptdarstellerin und Produzentin ist Lily Collins, die sich insbesondere dank der Filme "Chroniken der Unterwelt" und "Spieglein Spieglein – Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen" einen Namen in der Film- und Serienbranche machen konnte. Unterstützung erhält sie von der Darstellerin Kate Walsh ("Grey's Anatomy", "Tote Mädchen lügen nicht").

Im Fokus der Serie steht die Amerikanerin Emily, die nach Paris geht, um dort ihr Talent in einer Marketing-Agentur unter Beweis zu stellen. An die französische Sprache sowie an die dort üblichen Sitten gewöhnt sie sich zu Beginn nur schwer, weshalb es immer wieder zu urkomischen Missverständnissen kommt. Im Vergleich zu "Sex and the City" stehen somit keine Männergeschichten im Vordergrund, sondern das Leben und Arbeiten in einer fremden Kultur. Gemeinsamkeiten gibt es dafür auf anderer Ebene.

Fashion wie bei "Sex and the City"

"Sex and the City"-Erfahrungen nimmt aber nicht nur Produzent Starr mit ans Set, sondern auch Kostümbildnerin Patricia Field. Sie kleidet die Darsteller von "Emily in Paris" ein und stellt damit eine weitere Gemeinsamkeit zwischen den beiden Serien sicher. Auf Instagram präsentiert sich Lily Collins bereits in einigen Outfits, die in der neuen Produktion eine genauso große Rolle zu spielen scheinen, wie in "Sex and the City":

Wie SerienFuchs berichtet, gibt es derzeit noch kein Startdatum der Serie. Vermutlich erscheint sie aber schon im Jahr 2020. Ob sie auf Netflix oder einem anderen Streamingdienst an den Start geht, ist noch unklar.

In der Zwischenzeit steht auf Amazon Prime eine andere Kult-Serie zur Verfügung: "Friends". Diese erhält übrigens auch eine Fortsetzung.

soa