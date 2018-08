Ersatz-Kandidat bei Promi Big Brother 2018: Das ist Umut Kekilli

Bei Promi Big Brother 2018 kommt am Samstag der Ex-Fußballer Umut Kekilli ins Haus. Er ersetzt einen Kandidaten, der sofort wieder raus wollte.

Köln - Es war vermutlich der schnellste Auszug in der weltweiten Big-Brother-Geschichte: Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein war gerade erst in seiner neuen Herberge angekommen, da wollte er auch schon wieder raus. Seine Erklärung war verblüffend: „Ich verlasse jetzt Big Brother auf eigenen Wunsch. Ich kann hier nicht bleiben, wenn man hier nur Wasser trinken darf.“

Die TV-Zuschauer werden ihm wohl nicht lange nachweinen, denn es gibt schon Ersatz. Als Ersatz-Kandidat bei Promi Big Brother 2018 wird am Samstag Umut Kekilli ins Haus einziehen. Wir verraten, was man über den Fußballer und Ex-Freund von Natascha Ochsenknecht wissen sollte.

Umut Kekilli zieht am Samstag ins „Promi Big Brother“-Haus

SAT.1 hat angekündigt, dass der Platz des Fürsten nicht lange unbesetzt bleibt. Schon am Samstag wird Ex-Fußballer Umut Kekilli (34) ins „Promi Big Brother“-Haus einziehen und die Gruppe wieder auf volle Stärke bringen. Wie die anderen Kandidaten auf den Neuzugang reagieren, können Sie heute in der Live-Sendung ab 22:15 Uhr verfolgen.

Umut Kekilli: Die Fußball-Karriere vor Promi Big Brother

Die Karriere des Deutsch-Türken Kekilli bei Alemannia Aachen, wo er in der Oberliga-Nordrhein den Grundstein für seine weitere Fußball-Laufbahn legte. Diese führte ihn ab 2007 in die Türkei, wo er verschiedene Stationen durchlief, bevor er seine Karriere im Jahr 2015 beendete. In Deutschland ist Umut Kekilli trotzdem bekannt geworden.

Umut Kekilli und seine Beziehung zu Natascha Ochsenknecht

In Deutschland ist Kekilli vor allem durch seine Beziehung zu Natascha Ochsenknecht ein Begriff. Obwohl die Beziehung inzwischen beendet ist, wandelt Umut Kekilli bei Promi Big Brother 2018 auf den Spuren seiner Ex. Wir erinnern uns daran, dass Natascha Ochsenknecht in diesem Jahr im Dschungelcamp zu sehen war.

Zusammen mit Ochsenknecht hatte Kekilli auch schon vor Promi Big Brother Erfahrung mit TV-Shows gesammelt. Die beiden nahmen bei RTL an der Tanz-Show „Stepping Out“ teil.

+ Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli. © dpa / Tim Brakemeier

Promi Big Brother 2018: Kekilli als würdiger Nachfolger anderer Kicker?

Das Problem für Umut Kekilli könnte sein, dass andere Fußballer die Latte schon ziemlich hoch gelegt haben. Bei Promi Big Brother war zum Beispiel schon das Original Mario Basler dabei - in Garant für offene Worte mit vielen lustigen Anekdoten. David Odonkor gelang in der TV-Show sogar schon der Sieg. Diese Fußstapfen sind sehr groß für Umut Kekilli, aber vielleicht gibt es bei Promi Big Brother 2018 wieder mal eine Überraschung.

Promi Big Brother 2018: Das erwartet Umut Kekilli von seinem Einzug

Zumindest lässt sich der Ex-Fußballer nicht von der Herausforderung einschüchtern: „Nur weil jemand aufgegeben hat, muss ich ja nicht aufgeben. Die kennen sich alle schon ein paar Tage und ich muss mich in die Gruppe erst mal einfügen.“ Dass er länger durchhalten wird als sein Vorgänger, dürfte sowieso klar sein.

Da Umut Kekilli im Moment scheinbar Single ist, stellt sich aber natürlich noch eine ganz andere Frage: Wie gefällt ihm eigentlich die weibliche Gesellschaft im Haus? „Alle Frauen haben was Besonderes und sind schön. Aber Schönheit ist nicht alles. Sie muss auch was auf dem Kasten und im Kopf haben. Klar freue ich mich auf die Frauen – das ist als Mann doch normal.“ Und er wäre nicht der Erste, der unter dem wachsamen Auge von Big Brother einen Flirt vom Zaun bricht.

