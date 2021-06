„Élite“: Handlung, Besetzung und alle Infos zur 5. Staffel im Überblick

Netflix-Hit

+ © Niete/Netflix Netflix bietet mittlerweile die 4. Staffel von „Élite“ an. © Niete/Netflix

Wer spielt in der fünften Staffel „Élite“ mit? Und wovon wird die Netflix-Serie handeln? Wir haben das Wichtigste für Sie zusammengefasst.

„Élite“ gehört zu den beliebtesten spanischen Serienproduktionen auf Netflix. Seit dem 18. Juni 2021 ist die vierte Staffel* der Dramaserie zum Streamen verfügbar. Und schon im Frühjahr kündigte Netflix eine fünfte Staffel an. Ein Starttermin ist bisher noch nicht bekannt. Wenn es keine Corona-bedingten Drehpausen gibt, wäre es denkbar, dass die fünfte Staffel noch Ende dieses Jahres veröffentlicht wird. Spätestens jedoch im Juni 2022. Die Dreharbeiten haben zumindest schon im Februar begonnen.

„Élite“: So endete Staffel 4 der Netflix-Serie

Staffel vier der spanischen Netflix-Produktion war wieder gewohnt dramatisch und voller Spannung. Wie sich herausstellte, war Armando für einige der schrecklichen Ereignisse verantwortlich. So erpresste er Mencía, da er von ihrer Tätigkeit als Sexarbeiterin wusste. Nicht nur das, er war sogar ihr erster Kunde. Als Ari ihn am Pier konfrontiert, schlägt Armando auf Mencías Schwester ein. Ari fällt ins Wasser und kann nur knapp vor dem Ertrinken gerettet werden. Guzmán verfolgt indessen ihren Angreifer und schießt ihn mit einer Leuchtpistole nieder. Samuel und Rebe helfen ihrem Freund daraufhin die Leiche im See zu versenken. Am Ende der vierten Staffel „Élite“ flüchtet Guzmán gemeinsam mit Ander. Die beiden verlassen Madrid.

„Élite“: Wie geht es in Staffel 5 weiter?

Dass Armandos Leiche lange unentdeckt bleibt, ist eher unwahrscheinlich. Vermutlich wird die Polizei in Staffel 5 von „Élite“ auf den Mord aufmerksam. Ob Samuel und Rebe dichthalten? So wie Zuschauende Samuel bisher kennengelernt haben, ist er ein treuer Freund und würde Guzmán niemals verraten. Allerdings gibt es da noch die Dreiecksbeziehung zwischen den beiden Freunden und Ari. Denkbar wäre es, dass Samuel seinen Kumpel bei der Polizei verpetzt, um ihn aus dem Weg zu schaffen und Ari für sich allein zu haben. Noch ist jedoch nicht bekannt, ob Guzmán überhaupt in der neuen Staffel zu sehen sein wird. Eventuell bleibt er Madrid fern, um der Polizei einen Schritt voraus zu sein.

Ein weiterer Fokus könnte auf der Familie des Schulleiters liegen. Möglicherweise wird in der fünften Staffel noch weiter auf die Dysfunktionalität der Familie eingegangen. Denkbar wäre, dass nicht nur der Tod der Mutter schuld an den Problemen der Familie ist. Besonders für Mencía könnte es unbequem werden, falls ihr Vater von ihrem Nebenverdienst erfährt.

„Élite“: Die Besetzung der Serie von Netflix

Ziemlich sicher dabei:

Samuel Itzan Escamilla Omar Omar Ayuso Rebeca Claudia Salas Cayetana Georgina Amorós Patrick Manu Rios Ari Carla Díaz Mencía Martina Cariddi Phillipe Florian Von Triesenberg Pol Granch

Eventuell wieder dabei:

Guzmán Miguel Bernardeau Ander Arón Piper Carla Ester Expósito

In der fünften Staffel wird es außerdem Zuwachs durch eine neue Schülerin und einen neuen Schüler geben. Die argentinische Schauspielerin Valentina Zenere ist bekannt aus „Die Telefonistinnen“, der brasilianische Schauspieler André Lamoglia aus „Juacas“.

„Élite“: So wurde die Serie von Netflix bewertet

Dass bereits die fünfte Staffel von „Élite“ gedreht wird, spricht eigentlich für sich. Die spanische Netflix-Serie kommt international gut an. Auf IMDb beispielsweise erhält sie eine durchschnittliche Bewertung von 7,5. Der höchstmögliche Wert beträgt 10 Sterne. Auf Rotten Tomatoes sieht der Score ähnlich aus. Die professionellen Filmkritiker haben im Durchschnitt 97 Prozent vergeben. Bei den Zuschauern liegt die Zahl bei 74 Prozent (Stand: 22. Juni 2021). (cw) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

