Elena Miras wütend nach Dschungelcamp-Aus: „Werde nie erfahren, warum...“

Update vom 25. Januar 2020: Da ist sie wohl die Einzige, die nicht verstehen kann, warum sie aus dem Dschungelcamp 2020 rausflog. In der RTL-Show legte sie sich gefühlt mit jedem zweiten Kandidaten an und sorgte mit ihren Wutausbrüchen für Aufsehen. In einem Interview mit der Bild-Zeitung betont Elena Miras, dass sie einfach nicht verstehen kann, warum sie aus der Sendung rausgewählt wurde: „„Ich weiß nicht, warum ich rausgewählt wurde. Ich kann nur sagen: Ich bin ich geblieben und habe durchgezogen. Ich bin stolz auf mich. Ich werde wohl nie erfahren, warum ich rausgeflogen bin. Aber das ist auch nicht schlimm, solange ich mit mir zufrieden bin.“

Da kommentiert sogar die Bild-Zeitung ironisch: „WARUM Elena nun die letzten Tage nicht im australischen Busch, sondern im Luxus-Hotel verbringen muss, kann sie sich – im Gegensatz zu einigen Zuschauern – so gar nicht erklären.“

Der Bild fallen dafür gleich ein paar Gründe ein, warum Elena Miras am Ende bei dem Dschungelcamp-Zuschauern so schlecht ankam: „Zickereien mit Danni Büchner hier, Anbrüll-Attacken mit Sven Ottke da, zwischendurch ein fast schon ZU komischer Trinkflaschen-Dschungelzoff mit Raúl Richter.“

Nur Elena kann irgendwie nicht verstehen, dass ihr Aggro-Gehabe am Ende zu ihrem Rauswurf aus dem Dschungelcamp 2020 führte,..

Nach Dschungelcamp-Aus: Elena Miras im Bett mit Mike Heiter - Heißes Instagram-Video

+ Nach ihrem Dschungelcamp-Auszug filmt Elena Mitas sich im Bett mit Freund Mike Heiter. © Instagram (elena_miras)

Update vom 24. Januar, 12.51 Uhr: Elena Miras meldet sich nach ihrem Dschungelcamp-Auszug* via Instagram zu Wort. Und zwar auf ganz besondere Weise: In einer Insta-Story filmt sie sich mit ihrem Freund Mike Heiter im Bett. Wer nun meint, die beiden würden dokumentieren, dass sie nach knapp zwei Wochen Trennung einige Intimitäten nachzuholen hätten: Das ist nicht der Fall. Elena wirkt in dem Video ziemlich abgekämpft. Sie dankt Mike für die Unterstützung: „Das größte Dankeschön geht natürlich an eine Person. An Mike. An meinen Schatz. Ich bin so voller Stolz, wie er mich verteidigt hat und alles getan hat, um mich zu unterstützen.“

Nach dem überraschenden Dschungelcamp-Aus freut Elena sich vor allem auf Cheeseburger, weiß aber, dass sie ihren Magen nach dem Essens-Entzug erst mal wieder an die Portionen gewöhnen muss. In einer weiteren Insta-Story spricht sie über ihre Gefühle nach dem Auszug: „Okay Leute, ich bin komplett durch. Ich habe zu wenig gegessen. Zu wenig geschlafen. Ich muss mein Hirn wieder anstrengen, damit ich normal reden kann. Die Enttäuschung ist ganz, ganz groß bei mir. Ich hätte sehr, sehr gerne weitergekämpft, hätte die Krone gerne geholt. Aber man kann es halt nicht ändern.“

Dafür gibt es dann doch noch ein paar Zärtlichkeiten mit Mike. In einer Insta-Story filmen Elena und ihr Schatzi sich eng umschlugen und küssen. Ob sie dann doch noch eine Runde im Bett eingelegt haben? Das kann man nur erahnen.

+ Elena Mitas Miras filmt sich eng umschlungen mit Freund Mike Heiter. © Instagram (elena_miras)

Dschungelcamp 2020: So hoch sind die Gagen der Stars

Update vom 24. Januar 2020: Um Punkt 23.25 Uhr verkündeten Sonja Zietlow und Daniel Hartwich am Donnerstag die Sensation. Ohne lange Umschweife verkündeten sie den Kandidaten: „Elena, Du bist es. Du musst das Camp verlassen. Der Rest bleibt.“ Bumm! Die anderen Kandidaten reagierten fassungslos. Dass ausgerechnet Elena Miras, die mit ihren Ausbrüchen und Zickereien in dieser Staffel für die meiste Aufmerksamkeit sorgte, gehen muss? Wie kann das sein?

Als ihr Rauswurf verkündet wurde, zuckte Elena zusammen und erschrak merklich. Wie es wirklich in ihr aussah, verbarg sie anschließend gekonnt mit einem eingefrorenen Lächeln. Sie setzte eine fröhliche Miene auf und meint: „Egal, ich gehe zu Mike. Es ist nicht schlimm. Ich sehe jetzt Mike.“

Denn da ist ja noch eine Sache offen. Elena hatte ihren Freund Mike Heiter im Dschungelcamp 2020 vor laufenden Kameras aufgefordert, ihr endlich einen Heiratsantrag zu machen. Damit steht er nun unter Zugzwang. Schwer vorstellbar, dass Elena und RTL diese Sache einfach auf sich beruhen lassen. Für den Kölner Privatsender wäre es natürlich der perfekte TV-Moment, wenn Mike auf die Knie geht und um Elenas Hand anhält.

+ Mike Heiter wartet im Hotel Versace auf die Dschungelcamp-Kandidatin. © Screenshot: RTL

Wann also wäre der ideale Moment für einen Heiratsantrag von Mike Heiter? Wenn er und Elena nach ihrem Auszug aus dem Dschungelcamp vereint sind? Das wäre dann in der Sendung am heutigen Freitagabend. Oder kommt der Antrag bei „Das große Wiedersehen“, der Reunion-Show mit allen Kandidaten, die am Sonntag zur Prime Time ausgestrahlt wird? Das wäre natürlich auch eine ideale Bühne für den Antrag - und würde RTL zum Abschluss der aktuellen Staffel vermutlich noch einmal eine starke Einschaltquote bescheren. Natürlich würden Elena und Mike anschließend Auftritte in allen möglichen RTL-Formaten von „Guten Morgen Deutschland“ bis zu „Exclusiv“ bekommen. Ob sich das Paar, das seine Beziehung bislang komplett bei RTL inszenierte, diese Chance entgehen lassen würde?

Aber mal abseits von aller Show: Mike hat für seine Elena sicher auch große Gefühe. Bereits am Donnerstag brach Elena am Lagerfeuer in Tränen aus, als die Kandidaten Post erhielten. Elena bekam erwartungsgemäß einen Brief von Mike, der aktuell im Luxus-Hotel Versace logieren darf. In dem drückte er seine Liebe für seine bessere Hälfte im Dschungelcamp aus:

„Hi, mein Schatz. Ich kann Dir gar nicht mit Worten sagen, wie unglaublich stolz ich - oder auch wir - auf Dich sind. Vermissen Dich und lieben Dich von ganzem Herzen. Du bist die beste Mama der Welt. Bin im Herzen immer bei Dir. Du bist niemals alleine. Aylen, der Familie und mir geht es perfekt. Aylen läuft immer besser alleine. Sie ist sehr stolz auf ihre Mama, wie sie alles meistert. Das ist unglaublich, wie stark Du bist, mein Baby. Zieh‘ das alles genauso weiter durch wie bisher. Wir wollen Dich alle als Königin sehen. Ab jetzt bringst Du die Spinnen aus unserer Wohnung raus. Wir lieben Dich, mein Schatz. Aylen und Mike.“

Mit der Dschungelkönigin wird es nichts. Aber vielleicht bekommt Elena schon heute Abend den Heiratsantrag. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf das Dschungelcamp-Halbfinale am Freitag!

Dschungelcamp 2020: Sehen wir bald einen Heiratsantrag live bei RTL?

Update vom 15. Januar 2020: Liebe Männer, mal angenommen, Ihre Partnerin nennt Sie in der Öffentlichkeit einen „scheiß Wichser“. Sie wirft Ihnen vor: „Du bist behindert“. Und wenn es mal nicht so läuft, wie die Dame sich das vorstellen, keift sie: „Trennung! Trennung! Kein Bock mehr!“

Liebe Männer, würden Sie ernsthaft darüber nachdenken, dieser Dame, die vor ein paar Jahrhunderten noch eine Anwärterin für den Scheiterhaufen gewesen wäre, einen Heiratsantrag zu machen?

Elena Miras im Dschungelcamp 2020: „Ich warte auf den Ring“

Aber genau das forderte Pöbel-Kandidatin Elena Miras* am Sonntagabend im Dschungelcamp. Als die IBES-Kandidaten* am Lagerfeuer versammelt waren, kam die Rede auf Beziehungen. Prince Damien* klagte, dass er zeitlebens Single ist und meinte zu Elena Miras. "Mit 29 Single, das ist doof. Elena, Du bist 27 und hast einen Mann, ein Kind."

Elena fiel ihm ins Wort und streckte die Hand hoch: "Kein Mann, einen Freund! Ich warte auf den Ring!" Das war kein Wink mit dem Zaunpfahl, da kam gleich der ganze Zaun geflogen.

Elena wollte aber auf Nummer sicher gehen, dass ihre Aufforderung bei ihrem Freund Mike Heiter - der aktuell im Hotel Versace logiert - auch ankam. Vielleicht hält sie ihn auch nicht für die hellste Kerze auf der Torte. Wer weiß? Jedenfalls deutete sie im Dschungel-Telefon auf die Kamera und redete Klartext: „Also Schatz: Weißt Du Bescheid?“

+ „Ich warte auf den Ring!", fordert Elena Miras im Dschungelcamp 2020. © TV Now

Dschungelcamp 2020: Elena Miras fordert Antrag und sorgt für Twitter-Shitstorm

Noch ist nicht überliefert, wie Mike Heiter auf die Aufforderung reagierte. Ob er vor dem Fernseher entsetzt brüllte, wie ein Fußballer, der eine hundertprozentige Chance im Strafraum vergeben hat. Oder ob ihm vor Freude die Tränen kamen - man weiß es nicht.

Überliefert sind dafür die Reaktionen der Twitter-User auf Elenas eingeforderten Heiratsantrag. Die werteten die Vorstellung, Elena Miras zu ehelichen, unisono als Alptraum. „Bevor ich Elena heiraten würde, würde ich meine Eier durch glühende Kohlen ziehen“, meinte etwa User „VanGinston“.

Bevor ich Elena heiraten würde, würde ich meine Eier durch glühende Kohlen ziehen. #ibes — VanGinston (@VanGinston) January 12, 2020

Dschungelcamp 2020: Die besten Twitter-Reaktionen zu Elenas‘ Antrags-Forderung

Andere User posteten GIF-Bilder, die nahelegten, dass Mike Heiter nun wohl die Beine in die Hand nehmen werde. Er musste ja schon im „Sommerhaus der Stars“ als Punching Ball seiner besseren (naja...) Hälfte herhalten - siehe die oben genannten Beleidigungen.

Elena so: "Also Schatz,Du weist was Du zu tun hast"...Alle auf Twitter jetzt: lauf Junge lauf,weit weg....#ibes pic.twitter.com/iAo1t8KDY0 — Schoma (@Schoma3) January 12, 2020

Elena wartet auf den Ring und ihre Typ so #ibes pic.twitter.com/Z76IAXgggd — Misanthropia (@Misanthropia20) January 12, 2020

Dschungelcamp 2020: Streit zwischen Elena & Danni eskaliert

RTL-Umfrage: Dschungelcamp-Zuschauer haben deutliche Meinung zu Elenas Heiratsplänen

Binnen Minuten war er also da, der Shitstorm wegen des eingeforderten Heiratsantrags. Weitere User-Meinungen: „Wer will sich schon Elena dauerhaft ans Bein binden..?“ Oder: „Wer Elena heiratet, muss geisteskrank sein.“

RTL schlachtete das Thema im Dschungelcamp-Talk „Die Stunde danach“ natürlich ebenfalls aus. Und startete eine Online-Umfrage, ob Mike seiner Elena einen Antrag machen sollte - oder lieber nicht. Eindeutiges Ergebnis: 62 Prozent der User rieten Mike Heiter dringend von einem Antrag ab.

Studiogast Olivia Jones fand das Ergebnis durchaus nachvollziehbar: „Da muss er ganz schöne Nerven haben, wenn er mit ihr zusammen ist.“

Dschungelcamp 2020: Sehen wir demnächst den Heiratsantrag auf RTL?

Wobei RTL nicht RTL wäre, wenn bei dem Sender Kein Platz für einen Heiratsantrag von Mike an Elena wäre. Immerhin inszenieren die beiden ihre Beziehung von Anfang an groß im Kölner Privatsender. Da wäre der Heiratsantrag im Dschungelcamp natürlich der nächste logische Schritt. Warum ist Mike denn als Elenas Begleitung nach Australien mitgefahren? Statt sich in Deutschland um Tochter Aylen zu kümmern?

Gut, vielleicht dachte Mike sich auch: „Boah, so ein paar Wochen Luxus im Hotel Versace.... Wär schon geil! Hoffentlich bleibt die Alte nur lange genug im Dschungel...“. Der fünfte Tag verspricht jedenfalls wieder explosiv zu werden - nicht zuletzt dank Elena.

Aber auch die Twitter-User ahnen es bereits: Demnächst zeigt RTL die Hochzeit von Elena und ihrem „Wichs...“ - pardon! „Schatz“ Mike.

Bitte bald im Tv: Elena und Mike, die Traumhochzeit #ibes — Schwenni (@SfSvenja) January 12, 2020

Wegen einer anderen Szene gibt es jetzt schwere Vorwürfe von einem Ex-Kandidaten gegen das Dschungelcamp.*

