Nach Eklat um Mallorca-Fernsehgarten: Auch bei „Immer wieder sonntags“ werden Songtexte geändert

Nicht nur beim Mallorca-Fernsehgarten müssen die Songtexte jugendfrei gemacht werden, auch bei „Immer wieder sonntags“ ist das üblich. Das verrät eine Sprecherin im Interview mit IPPEN.MEDIA.

Rust – Am 30. Juli ist es endlich so weit: Das ZDF sendet den heißersehnten Mallorca-Fernsehgarten. Überschattet wird die Gute-Laune-Ballermann-Stimmung allerdings von der Diskussion, ob es gerechtfertigt ist, Künstlern vorzuschreiben, ihre Texte für das Öffentlich-Rechtliche zu ändern – angestoßen durch Ikke Hüftgold (46). Doch wo steht eigentlich die ARD und „Immer wieder sonntags“ in dieser Diskussion?

„Keine Plattform für Party-Schlager“: Ikke Hüftgold boykottiert den Mallorca-Fernsehgarten

Für viele ist der Mallorca-Fernsehgarten das Highlight der Saison – nicht so für Ikke Hüftgold. Der Ballermannstar hat seinen Auftritt bei Kiwi abgesagt. Besonders frustriert ist er über die „weichgespülten“ Texte, wie er in Interview mit IPPEN.MEDIA sagt. „Ich mag Andrea Kiewel und ich mag auch das ZDF. Aber es ist keine Plattform für den wahren deutschen Party-Schlager“, so das Fazit von Ikke Hüftgold zum Mallorca-Fernsehgarten.

Etwas anders sieht das sein Schlager-Kollege Markus Becker (52) – und stellt sich auf die Seite des ZDF. Doch wie sieht es eigentlich bei anderen Sendern aus? Hat beispielsweise „Immer wieder sonntags“, als Konkurrenz-Format zum Fernsehgarten, ähnliche Richtlinie? Ja, auch bei Stefan Mross (47) wird auf die Liedtexte geachtet, wie Claudia Gabler, Presseredakteurin für „Immer wieder sonntags“, IPPEN.MEDIA verrät.

Die „Immer wieder sonntags“-Sendetermine 2023 10. Folge: 6. August 11. Folge: 13. August 12. Folge: 27. August Best-of-Episode: 3. September

„Dass die Redaktionen die Songauswahl mit den Künstler:innen abstimmen, ist bei TV-Sendungen wie ‚Immer wieder sonntags‘ üblich“, stellt Claudia Gabler klar. Dabei habe der jeweilige Schlagerstar die Verantwortung auch Texte vorzuschlagen, die für das auch meist junge Publikum geeignet sind, wie die Presseredakteurin erklärt. „Ihnen obliegt dabei auch eine Sorgfaltspflicht, nicht sendegeeignete Texte zu erkennen, beispielsweise weil diese gegen Jugendschutzbestimmungen verstoßen“.

Nicht nur beim Mallorca-Fernsehgarten müssen die Songtexte jugendfrei gemacht werden, auch bei „Immer wieder sonntags“ ist das üblich. Das verrät eine Sprecherin im Interview mit IPPEN.MEDIA. (Fotomontage) © IMAGO/HOFER & IMAGO/BOBO

Apropos Stefan Mross: Fünf Jahre lang war er mit seiner Ex-Frau Susanne gemeinsam durchs Leben gegangen, 2016 folgte die Trennung. Nun hat die Ex von Stefan Mross wieder geheiratet. Verwendete Quellen: Anfrage von IPPEN.MEDIA bei der ARD