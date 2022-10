Eklat beim „Sommerhaus“-Wiedersehen? Katha soll Friedensangebot von Eric abgelehnt haben

Teilen

„Das Sommerhaus der Stars“: Katha soll Friedensangebot von Eric abgelehnt haben. © RTL/Stefan Gregorowius/Screenshot Instagram/dr.sindsen/Montage HEADLINE24

Beim großen „Sommerhaus“-Wiedersehen treffen die Promis noch einmal aufeinander. Wie Eric Sindermann verrät, soll seine Ex Katha dort ein Friedensangebot von ihm abgelehnt haben. Lesen Sie hier mehr:

Mehr zum Thema Eklat beim „Sommerhaus“-Wiedersehen? Katha lehnt Erics Friedensangebot knallhart ab

Sie galten als DIE Streithähne der siebten Staffel von „Sommerhaus der Stars“: Eric Sindermann und Katharina Hambuechen stritten sich schon von Beginn an. Im „Sommerhaus“ eskalierte die Situation dann so, dass sich das Paar letzten Endes vor laufender Kamera trennte. Beim großen Wiedersehen soll Eric nun einen Friedensversuch gestartet haben. Der soll aber von Katha gnadenlos abgelehnt worden sein.

MANNHEIM24 fasst zusammen, was es mit dem Friedensangebot von Eric Sindermann an Katha beim „Sommerhaus“-Wiedersehen auf sich hat.

Eric Sindermann und Katharina Hambuechen lernten sich 2021 bei einer Halloween-Party des Trash-TV-Stars Sam Dylan kennen. Das „Sommerhaus der Stars“ war ihr erstes gemeinsames TV-Projekt. Zuvor war Eric Sindermann bereits bei „Ex on the Beach“ und „Promi Big Brother“ zu sehen. (fas)