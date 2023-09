Deshalb schalteten am Mittwochabend bei „Wer wird Millionär?“ reihenweise Zuschauer erst ab 21:45 Uhr ein

RTL punktet aktuell mit einer Spezialwoche von „Wer wird Millionär“ beim Publikum. Am Mittwoch entschieden sich etliche Zuschauer aber erst spät am Abend für das Quizformat.

Köln – Für langjährige „Wer wird Millionär“-Fans ist diese Woche etwas ganz Besonderes: An vier Abenden hintereinander ist die RTL-Kultsendung mit seinem Drei-Millionen-Euro-Special in der Primetime zu sehen. Bei den Zuschauern scheint das Konzept der Sonderausgabe gut anzukommen – und zwar auch im Verlauf der Show. So verzeichnete das Format mit Moderator Günther Jauch (67) am Mittwoch (6. September) zu fortgeschrittener Stunde einen deutlichen Quotenschub.

Spezialwoche bei „Wer wird Millionär“: Am Mittwoch stiegen die Quoten ab 21:45 Uhr

Die Konkurrenzsender haben an der Spezialwoche der RTL-Quizshow mächtig zu knabbern: So entschied „Wer wird Millionär“ das Quotenduell am Dienstag für sich. Auch die Einschaltzahlen von Mittwochabend können sich durchaus sehen lassen. Insgesamt verfolgten laut DWDL 2,52 Millionen Menschen beim Gesamtpublikum ab drei Jahren eine weitere 3-Millionen-Euro-Ausgabe der Ratesendung mit Günther Jauch.

Besonders gut lief es für „Wer wird Millionär“ laut der AdScanner-Daten von DWDL dabei ab 21:45 Uhr: Obwohl die Show bereits 90 Minuten über die Bildschirme flimmerte, sammelte sie zu diesem Zeitpunkt zahlreiche Zuschauer ein. Ein Grund dafür lässt sich an den Primetime-Programmen der öffentlich-rechtlichen TV-Sender ableiten. Während im Ersten um 21:46 Uhr der Fernsehfilm „Ein todsicherer Plan“ zu Ende ging, verabschiedete sich Horst Lichter (61) um 21:44 Uhr im ZDF vom „Bares für Rares“-Publikum. Da die Nachfolgeprogramme beider Sender offenbar nicht den Nerv der Fernsehenden trafen, konnte RTL mit „Wer wird Millionär“ einen Quotenschub verzeichnen.

Drei-Millionen-Special bei „Wer wird Millionär?“ Die Variante von „Wer wird Millionär?“ findet aktuell zum zweiten Mal statt. Die drei Millionen Euro konnte bisher aber noch niemand knacken. Insgesamt gibt es vier Sendungen, in den drei ersten Ausgaben treten die Kandidaten unter „normalen“ Bedingungen an, um sich einen Platz im Finale – in Show vier – zu erspielen.

Anders als „Wer wird Millionär“: Die übrigen Privatsender profitieren nicht von Umschaltzeitpunkt

Die anderen Privatsender nutzten das Ende der ARD- und ZDF-Sendungen hingegen nicht für sich. Vor allem Sat.1 verpasste die Gelegenheit, Zuschauer der Öffentlich-Rechtlichen einzusammeln – ausgerechnet um 21:45 Uhr lief bei „Das große Backen“ eine Werbepause. Auch ProSieben hatte mit seinen fast neun Minuten langen Werbeblöcken bereits ab 21:08 Uhr einen Großteil seines „TV total“-Publikums verloren: Ab diesem Zeitpunkt gingen die Einschaltzahlen der Comedyshow mit Sebastian Pufpaff (46) stetig zurück.

Die Drei-Millionen-Euro-Woche der RTL-Sendung macht nicht nur mit seinen kniffligen Fragen von sich reden: Moderator Günther Jauch brach auch eine seiner strengen „Wer wird Millionär“-Regeln. Verwendete Quellen: DWDL