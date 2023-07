„Dumme Kinder“: Davina und Shania Geiss verlieren Hund in eigener Tiefgarage

Von: Jonas Erbas

Teilen

Nach einem Shoppingtrip machen die Geissens-Töchter Shania und Davina eine schreckliche Entdeckung: Ihr Hund Maddox ist weg.

Monaco – Langsam aber sicher werden Shania (18) und Davina Geiss (20) flügge und müssen nach und nach mehr Verantwortung übernehmen. Doch das fällt den „Die Geissens“-Töchtern nicht immer leicht: Im Staffelfinale der RTLZWEI-Serie vergessen die beiden schier achtlos Familienhund Maddox im Auto. Wenig später ist der Vierbeiner weg …

Schock für „Geissens“-Schwestern: Shania und Davina finden Hund Maddox nicht mehr

Dieser Shoppingtrip hat unschöne Folgen: Nach einer ausgiebigen Tour durch Monacos Luxus-Boutiquen wollen Shania Geiss und ihre ältere Schwester Davina eigentlich nur schnell ihre Besorgungen in ihr Apartment bringen, da kommt es zum Schockmoment. Bei der Rückkehr in Tiefgarage stellen die beiden fest, dass Shania die Autotür offen gelassen hat. Der 15 Jahre alte Hunde-Senior Maddox konnte deswegen entkommen. Gestresst beginnt die große Suche nach dem Vierbeiner.

Als Kind, als Model und als Mama: So sehr hat sich Carmen Geiss verändert Fotostrecke ansehen

Doch die verläuft erfolglos. Davina schlägt vor, Robert (59) und Carmen Geiss (58) zu kontaktieren, doch ihre Schwester hat da so ihre Bedenken: „Er wird wieder sagen: Wir sind so dumme Kinder. Wie können wir den Hund verlieren? In der Tiefgarage von unserem eigenen Gebäude.“ Trotzdem entscheiden sie sich für den Anruf bei den Eltern – die sitzen allerdings in Dubai und können von dort aus nicht helfen.

Robert Geiss – geschäftstüchtiger Unternehmer mit Gespür Nein, Robert Geiss wurde nicht reich geboren, sondern erarbeitete sich seine ersten Millionen an der Seite seines Bruders Michael Geiss: Die beiden gründeten 1986 die Sportbekleidungsmarke Uncle Sam, die insbesondere Bodybuilder zur Zielgruppe hatte. 1995, ein Jahr nach seiner Heirat mit Carmen Geiss, verkaufte der Unternehmer die Firma und zog nach Monaco. Dort und an anderen Orten der Welt entsteht seit 2011 auch die TV-Serie „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ für die er pro Staffel rund 2,5 Millionen Euro verlangen soll. Außerdem ist der 58-Jährige inzwischen mit seiner Marke Roberto Geissini wieder im Modegeschäft aktiv und soll zudem mit Immobiliengeschäften einiges dazu verdienen.

Happy End für Shania und Davina Geiss: Maddox in Tiefgarage von Nachbar aufgegriffen

Doch dann die Wendung: Papa Robert erhält wenig später eine Nachricht seines Nachbarn, der dem Modeunternehmer berichtet, Maddox in der Parkgarage gefunden zu haben. Der Vierbeiner ist wohlauf und befindet sich in der Wohnung des Nachbarn. Shania und Davina fällt ein Stein vom Herzen!

Shania und Davina sind nervlich am Ende: Familienhund Maddox ist abhandengekommen – ausgerechnet in der eigenen Garage © Screenshot/RTLZWEI/RTL+/Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie & Screenshot/Instagram/Maddox Geiss

Um künftige solche Situationen zu vermeiden, legen die beiden Schwester ihrem Liebling deswegen ein GPS-Halsband zu. Der Vorteil für Mama und Papa Geiss: Sie sehen nicht nur, wo Maddox gerade steckt, sondern wissen damit auch Bescheid, wo sich ihre Töchter gerade aufhalten. Für Schlagzeilen sorgte zuletzt auch die Matriarchin der Luxusfamilie: Einige „Die Geissens“-Fans wunderten sich über das stark veränderte Gesicht von Carmen. Verwendete Quellen: „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ (RTLZWEI/RTL+), instagram.com