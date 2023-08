Dieter Bohlen vs. Katja Krasavice: Auf welcher Seite steht DSDS-Siegerin Marie?

Von: Daniel Riedmüller

Teilen

Dieter Bohlen und Rapperin Katja Krasavice werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr. Die frühere „DSDS“-Siegerin Marie Wegener denkt allerdings ganz anders über den Pop-Titanen.

Duisburg – Zwischen Pop-Titan Dieter Bohlen (69) und der Neu-Jurorin Katja Krasavice (26) flogen in der letzten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ ordentlich die Fetzen. Doch lange nicht alle, die mit der erfolgreichen RTL-Sendung verbunden sind, sehen den meinungsstarken Bohlen so kritisch wie die platinblonde Rapperin. Marie Wegener (22), die 2018 das DSDS-Finale gewann, hält weiter zum ihm.

Ex-DSDS-Siegerin Marie: „Dieter ist Dieter“

„Dass es da in der Öffentlichkeit zum Eklat kommen könnte, war für mich keine Überraschung. Dieter ist Dieter. So kennt man ihn und als Typ ist er ja auch gerade deswegen ’ne ganz eigene Marke“, verriet Wegener jetzt im Gespräch mit „Der Westen“. Ihrer Meinung nach würde der Pop-Titan „einfach für etwas anderes als Katja“ stehen. Beide Streithähne bezeichnet die heute 22-Jährige zudem als „extreme Persönlichkeiten“, die immer „ihrer Meinung treu“ bleiben würden.

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

Zum „DSDS“-Chefjuror hat Wegener übrigens nicht mehr sonderlich viel Kontakt, wie sie im Interview auch noch ausplauderte. Mit Bohlen hätte sie noch „ab und zu“ gesprochen, „aktuell aber nicht“.

Die erfolgreichsten Castingshow-Teilnehmer aller Zeiten Beyoncé (41): „Star Search“, 1993 Kelly Clarkson (40): „American Idol“, 2002 Adam Lambert (40): „American Idol“, 2009 Christina Aguilera (41): „Star Search“, 1990 Olly Murs (38): „The X Factor“, 2009 Justin Timberlake (41): „Star Search“, 1992 Leona Lewis (37): „The X Factor“, 2006 (Quelle: planetradio.co.uk)

Wird Marie Wegener neues Jury-Mitglied bei „DSDS“?

Marie Wegener, die als bisher jüngste Teilnehmerin mit gerade einmal 16 Jahren bei „Deutschland sucht den Superstar“ triumphierte, schließt für die Zukunft auch ein Engagement in der „DSDS“-Jury nicht aus. „2024 nicht. Aber mal gucken, was dann kommt. Es wär schon cool, so ein Casting aus dem anderen Blickwinkel zu begleiten, einmal auf dem anderen Stuhl zu sitzen – und auszuprobieren, was es mit einem macht“, erklärte sie noch im Interview.

Zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasavice herrscht noch immer Eiszeit. Die ehemalige DSDS-Siegerin Marie Wegener hat dazu eine klare Meinung. © IMAGO/Karina Hessland; IMAGO/Panama Pictures; IMAGO/Agentur Baganz (Fotomontage)

Erst vor kurzem sprach der ehemalige DSDS-Gewinner Daniel Schumacher darüber, wie er unter dem Castingshow-Stempel leidet. Verwendete Quellen: Der Westen