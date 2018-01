Schwester von Bundesliga-Star macht bei DSDS mit - und es gibt einen Überraschungsbesuch

Lyna Wichmann will Deutschlands nächster Superstar werden.

Lyna Wichmann will bei DSDS zum Star werden - sie wäre nicht die erste Prominente in ihrer Familie. Begleitet wird sie von einem alten Bekannten.

Köln - Die neue Staffel von DSDS ist angelaufen. Bei der Sendung diesen Samstag (20.15 Uhr/RTL) werben die Kandidatinnen und Kandidaten wieder mal darum, zu Deutschlands nächstem Gesangsstar gekürt zu werden. Eine Kandidatin sollte schon eine genaue Vorstellung davon haben, was es heißt, prominent zu sein. Denn: Sie ist die Schwester eines Bundesliga-Stars, mit einem Box-Weltmeister verlobt und befreundet mit einem, der DSDS bereits gewonnen hat. Mit „I Wanna Dance With Somebody“ von Whitney Houston will sie die Jury von sich überzeugen.

Eine schrecklich prominente Familie

Die Rede ist von Lyna Wichmann (22). Ihr Bruder ist der 1.-FC-Köln-Star Marcel Risse, der gerade dabei ist, sich nach seiner Knie-OP in die Mannschaft zurückzukämpfen. Die 22-jährige Kölnerin ist selbst großer Fan des FC: „Ich bin FC-Fan, da ich aus Köln komme und man quasi in diesen Verein hineingeboren wird.“

Verlobt ist die attraktive Blonde mit Deniz Ilbay, Boxer im Weltergewicht und absoluter Superstar seiner Klasse: Sechs Weltmeistertitel hat der 22-Jährige bereits eingefahren. Auf Facebook zeigen sich die beiden verliebt wie am ersten Tag.

In der Sendung unterstützt sie ein alter Bekannter: Pietro Lombardi, DSDS-Sieger von 2011 und Trash-Star. Es wird also einen Überraschungsbesuch Pietros an dem Ort geben, wo seine Karriere begann. Dieter Bohlen freut sich schon sehr auf seinen ehemaligen Schützling: „Er ist wie mein kleiner Sohn."

bah