DSDS: Strip bis zum String-Tanga - Xavier Naidoo greift ein

Die DSDS-Jury wird Zeuge einer waschechten Strip-Einlage. Doch dann eskaliert die Situation. Xavier Naidoo muss eingreifen.

Köln - Die DSDS-Show vom Samstag (2.2.) bringt nicht nur den Zuschauern ungewöhnliche Einblicke. Auch die Jury gerät an ihre Grenzen. Denn so etwas gibt es beim Casting nicht alle Tage zu sehen: eine waschechte Strip-Einlage! Die sich dann in eine für die Jury sehr unangenehme Richtung entwickelt. Das ging schon aus einem vorab veröffentlichten Trailer hervor.

Kandidat Alexander Fähnrich (DSDS-Schock: Pietro Lombardi rastet völlig aus - Wutrede im Netz, wie extratipp.com* berichtet) versucht nämlich, die Jurorin Oana Nechiti und ihre drei männlichen Mitkollegen mit nackter Haut zu begeistern. Beziehungsweise dann doch vor allem die 30-Jährige. „Ich hab ein eigenes Lied für dich geschrieben, Oana“, verkündet der Kandidat. „Ein Liebeslied.“

Dabei steht er noch im schwarzen Hemd und auch sonst in recht normalem Outfit vor der Jury. Na ja, fast - er trägt Rollschuhe an den Füßen.

Dann zieht Alexander blank. Er steht nur noch mit einer Fliege um den Hals und einem String-Tanga mit Leopardenmuster vor der Jury - oder eher inmitten dieser.

+ Ein eigenwilliger Tanga kommt zum Vorschein. © Screenshot RTL

Zwischen Oana und Xavier Naidoo, um genau zu sein. Oana steht auf und will die Flucht ergreifen, doch er folgt ihr auf seinen Rollschuhen. „Oana, ich werde dich heute verführen“, krakeelt Alexander. Sind diese Auftritte alle einstudiert und unecht? Dieter Bohlen reagierte jetzt auf Fake-Vorwürfe gegen ihn.

+ Oana Nechiti ergreift die Flucht. © Screenshot RTL

Als der fast nackte Kandidat seine Hand nach ihr ausstreckt, reicht es allen. „No, no, come on! Nein“, geht Oana auf Abwehrhaltung. Sie lacht zwar noch, aber man sieht, wie unangenehm ihr die Situation ist. Alexander erweist sich nicht als Gentleman, im Gegenteil. Wohl aber Xavier Naidoo. Er stellt sich zwischen seine Jury-Kollegin Oana und den Kandidaten, damit dieser ihr nicht weiter auf die Pelle rücken kann.

Mit seinem Gesang bleibt der Kandidat im Attacke-Modus. „Doch das zieh ich dir aus und komm in dein Blümchen, Blümchen, woho, hooo!“, schmettert er schief. Das geht definitiv zu weit.

Oana Nechiti weist ihn auch danach mit ihrer Beurteilung in die Schranken. Denn: Er nennt sie „Nikita“. Sie schimpft deutlich: „Lern erst einmal meinen Namen vernünftig!“

Unlängst hielten die großen Brüste einer DSDS-Kandidatin eine Überraschung bereit - Pietro fasste sie gegen seinen Willen an. Und Lombardi flirtete kürzlich mit einer Frau, ohne zu ahnen, wer sie ist.

lsl.

