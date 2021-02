DSDS (RTL): Mark Medlock singt wieder – Ex-Gewinner mit neuem Song

Als wäre er nie weg gewesen: Mark Medlock, DSDS-Gewinner von 2007, hat einen neuen Song angeteasert. Sein Comeback naht, die lange Auszeit ist vorbei.

Sylt – 2007 sang sich Mark Medlock in die Herzen der DSDS*-Fans. Vor allem Poptitan und „Deutschland sucht den Superstar*“-Urgestein Dieter Bohlen zählt zu seinen größten Fans. Die beiden haben schon gemeinsam musiziert, der Erfolg in Form von Gold- und Platin-Auszeichnungen spricht für sich. Doch dann zog sich der Soul-Sänger zurück, Medlock war wie von der Bildfläche verschwunden. Auf Sylt hat er sein Glück gefunden und ist zum Privatier geworden – und wagt nun wieder den Schritt in die Öffentlichkeit.

Nach langer Zeit gibt Mark Medlock mal wieder ein Lebenszeichen von sich. Das musikalische Ausrufezeichen hört auf den Namen „Long Time“ und kann wohl als Anspielung auf seine lange Abwesenheit verstanden werden. Via Facebook teasert der heute 42-Jährige seine neue Nummer an, die Fans sind aus dem Häuschen. Ob womöglich sogar ein neues Album in der Mache ist, steht noch nicht fest. Egal, denken sich die Anhänger des Sängers. Hauptsache, DSDS-Star Mark Medlock ist wieder da*. * nordbuzz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.