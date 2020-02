DSDS: Vor laufender Kamera: Dieter Bohlen stürzt schwer - Fans in Sorge um Pop-Titan 

26 Kandidaten dürfen im Recall in Südafrika erneut ihr Talent unter Beweis stellen. Dabei kommt es jedoch zu einem Schreckmoment, Dieter Bohlen stürzt schwer.

26 Kandidaten kämpfen im Recall in Südafrika ums Weiterkommen.

Schon zu Beginn fliegen dabei die Fetzen.

Dann stürzt auch noch Juror Dieter Bohlen schwer.

Nature’s Valley/Südafrika - Dieser Recall scheint schon vor der Ausstrahlung für absolute Spannung zu sorgen. Insgesamt 26 Kandidaten kämpfen in der nächsten Runde der Castingshow um die Gunst der Jury. Doch wer zu schlecht singt, der fliegt! Noch bevor die Jury eine Entscheidung fällen kann,* sorgt ausgerechnet Pop-Titan Dieter Bohlen für einen absoluten Schreckmoment.

DSDS (RTL): Kandidaten zoffen sich - muss Kandidatin Lydia nun gehen?

Der bereits vorab von RTL ausgestrahlte Trailer verspricht absolute Spannung am Dienstagabend. In kleinen Gruppen müssen die Kandidaten ihr Talent unter Beweis stellen. Doch wie in dem kurzen Video zu sehen ist, nehmen es offenbar nicht alle Kandidaten so ernst mit der Gesangskarriere. Denn gleich bei mehreren von ihnen scheint es ordentlich zu knistern! Vor laufender Kamera gibt Kandidat Kevin sogar zu, vielleicht nicht mehr lange Single zu sein. Gleich mit mehreren Kandidatinnen verstehe sich der Single nämlich blendend.

Ob das der Jury so gefallen dürfte? Ganze 13 Stunden Flug haben Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Juror Dieter Bohlen nämlich hinter sich. Wie in dem kurzen Video weiter zu sehen ist, zoffen sich manche Kandidaten prompt nach der Ankunft in Südafrika auch schon ordentlich.

DSDS (RTL): Dieter Bohlen stürzt vor laufender Kamera

Während eine Kandidatin ganz offen von ihren Unterleibsschmerzen berichtet und das Set der TV-Show von der Naturgewalt des Meeres überspielt wird, macht Dieter Bohlen dann seiner Wut gegenüber Kandidatin Lydia Luft. Doch was hat die österreichische Blondine angestellt? Dass der Pop-Titan kurz darauf auch noch vor laufender Kamera schwer stürzt, sorgt bei Fans der TV-Sendung für Bestürzung. „Der Arme. Hoffentlich hat er sich nicht verletzt“ bekunden Fans über die offizielle Facebook-Seite der Show ihre Anteilnahme.

Ob sich der 66-Jährige bei dem Sturz tatsächlich verletzt hat, verrät RTL am Dienstagabend um 20.15 Uhr. Einen ähnlichen Zwischenfall gab es bereits am Samstag, 15. Februar 2020. Pietro Lombardi stürmte aus dem Studio. Dieter Bohlen folgte ihm und hörte die bittere Wahrheit.

