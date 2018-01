DSDS: Dieter Bohlen plaudert Geheimnis über Vorgehen von RTL aus

Normalerweise hat Dieter Bohlen (63) das DSDS-Zepter in der Hand. Doch nicht dieses Mal. Mit der Neubesetzung der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ hatte der Pop-Titan kein Mitspracherecht.

Berlin - Heute Abend (20:15 Uhr, RTL) startet die 15. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Immer mit dabei: Urgestein Dieter Bohlen. Immer mal wieder wurden Jury-Mitglieder aussortiert, neue involviert. Dabei hatte Dieter oft Mitspracherecht: So holte er höchstpersönlich Juror-Freund H.P. Baxxter der Band Scooter oder Schlagersängerin Michelle mit ins Boot.

Doch mit der neuen Staffel krempelte RTL erstmal ordentlich um, so auch mit einer Jury-Runderneuerung. Nur Urgestein Dieter Bohlen darf bleiben. Ganz frisch hinzu kommen Starproduzent Mousse T. (51), Schlagerstar Ella Endlich (32) und „Glasperlenspiel“-Frontfrau Carolin Niemczyk (27).

DSDS-Jury: Dieter Bohlen verrät Geheimnis über Vorgehen von RTL

In der „BILD“ gibt Dieter Bohlen jetzt zu: „Diese Jury hat RTL alleine besetzt, da habe ich nicht mitgesprochen und keine Aktien drin.“ So habe man ihm die Namen seiner neuen Jurorenmitglieder lediglich formlos mitgeteilt, als er aus dem Urlaub zurück kam.

In der neuen Staffel hatte Bohlen demnach kein Mitspracherecht in Punkto Jury. Auch auf die Frage, warum man sich wohl für diese Leute entschieden habe, ging Bohlen nicht wirklich ein. RTL hingegen erklärte in der „BILD“, dass jeder Juror auf einem anderen Gebiet Wissen habe und „alle drei sich an der Seite des Chef-Juroren perfekt ergänzen.“ Ob es unter den Juroren friedlich zugehen wird, können Sie heute um 20:15 Uhr auf RTL verfolgen.

nm