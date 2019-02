TV-Sensation bei DSDS: Hat Kandidat Jorgo den Heiratsantrag mit RTL abgesprochen? 

So etwas gab es noch nie! DSDS-Kandidat Jorgo Alatsas machte seiner Freundin vor den Augen der DSDS-Jury einen Heiratsantrag. Doch wusste RTL darüber Bescheid? Das sagt Jorgo:

Hamburg/Köln - Das war wohl der dramatischste Auftritt bei der DSDS-Castingshow: Nachdem Kandidat Jorgo Alatsas die Jury mit dem Song 'Hero' von Enrique Iglesias begeistert hat, fiel er vor seiner Freundin Bana auf die Knie, zauberte einen Ring aus seiner Tasche und machte ihr vor den verblüfften Augen der Jury einen Heiratsantrag. Bana nahm diesen Antrag gerührt an. Darüber berichtet MANNHEIM24.*

Diese verrückte Aktion kam nicht nur bei der Jury, sondern auch bei den Zuschauern gut an. Doch viele fragten sich: War RTL im Vorfeld über den Heiratsantrag informiert?

Heiratsantrag bei DSDS: Wusste RTL über den Kniefall schon im Vorfeld Bescheid?

In einem Interview mit MANNHEIM24 verrät der Halbgrieche, der schon bei der Bachelorette mitgemacht hat: Das dieser Heiratsantrag so wunderbar geklappt hat, grenzt für Jorgo "an ein Wunder".

Und weiter: "Ich habe schon vorgehabt den Heiratsantrag so stattfinden zu lassen. Den Ring habe ich zuvor in die Tasche gesteckt."

Fast hätte seine Freundin Bana den Ring doch schon vorher entdeckt. Sie sagte vor dem Auftritt noch zu ihm: "Gib mir doch die Sachen, deine Taschen sind so voll!"

Aber dass Freundin Bana dann mit hereinkommen durfte, sein Gesang bei Dieter Bohlen, Xavier Naidoo, Pietro Lombardi und Oana Nechiti Anklang fand, „das war nicht abgesprochen, das hat einfach geklappt!“.

Kaum verlobt, reden Jorgo und seine Verlobte schon über Kinder

Obwohl die Hochzeit noch nicht einmal in Planung ist, sprechen die beiden Turteltauben schon über Kinder. Bana hätte gerne zwei, Jorgo vier. „Wahrscheinlich werden wir uns dann auf drei einigen“, so Jorgo.

Nicht nur privat scheint es bei ihnen zu laufen, zusammen moderieren sie schon die Gesprächsrunde 'Love Talk' und laden die Folgen dann auf Youtube hoch. Der Inhalt: Liebe, Beziehungen und Familie.

Bana arbeitet hauptberuflich als Filialleiterin im Kosmetikbereich und produziert demnächst auch eine eigene Haarlinie.

So haben sich Jorgo und Bana kennengelernt

Kennengelernt haben sich Bana und Jorgo bei einer Kampagne bei der der ausgebildete Marketing-Experte Jorgo ein Start-Up Unternehmen vorstellt. Er gibt vor, dass sein Handy-Aku leer ist und kommt so mit der schönen Bana ins Gespräch.

Seit seinem 26. Geburtstag nimmt der DSDS-Kandidat Gesangsunterricht. Sein erstes eigenes Musikvideo "Garden Eden", in der Schweiz gedreht, hat er gerade auf Youtube veröffentlicht.

Sein Motto: "Der Weg ist das Ziel. Ich bin glücklich mit Bana, meiner Familie meinen Freunden. Ich lebe meinen Traum."

Doch alleine hätte Jorgo das nie geschafft: "Hinter jedem starken Mann steckt eine starke Frau".

Jetzt muss nur noch sein nächster Auftritt beim Recall am 2. März bei DSDS klappen...

kpo