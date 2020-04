DSDS: Knüller-Satz von Florian Silbereisen über Helene Fischer in Live-Show auf RTL

DSDS: Florian Silbereisen schwärmte in höchsten Tönen von seiner Ex Helene Fischer - Auslöser war die Song-Auswahl einer Kandidatin.

Als Neu-Juror macht Florian Silbereisen seine Sache bei DSDS mehr als ordentlich.

seine Sache bei mehr als ordentlich. Nun sorgte die Song-Auswahl einer Kandidatin für eine emotionale Reaktion.

für eine emotionale Reaktion. Der Schlagerstar geriet in der Liveshow ins Schwärmen - Grund war seine Ex Helene Fischer.

Köln - Nachdem der diesjährige Juror Xavier Naidoo DSDS (Deutschland sucht den Superstar)* verlassen musste, übernahm Schlager-Ikone Florian Silbereisen seinen Platz in der Jury der Castingshow. Der Niederbayer reagierte in der Show vom Samstag (28.3.) ungewöhnlich auf eine Kandidatin, die einen Song seiner Ex Helene Fischer* performte.

DSDS: Silbereisen gerät ins Schwärmen - Der Grund ist die Song-Auswahl

Die Stimmung bei der großen DSDS-Halbfinal-Show, die live aus Köln gesendet wurde, litt etwas unter der Corona-Krise. Das Klatschen wurde eingespielt, die Abwesenheit des Publikums sowie der Background-Tänzer ist noch immer ungewohnt - doch auch RTL muss die neuen Abstandsregeln einhalten. Jedoch konnte Silbereisen der getrübten Stimmung etwas entgegensetzen und sorgte für ein echtes Highlight.

Doch von vorne: Kandidatin Paulina Wagner traute sich in der Halbfinal-Show, einen Song von Silbereisens Ex-Freundin Helene Fischer* zu singen. Bis Ende 2018 galten Fischer und Silbereisen als der Inbegriff des deutschen Schlager-Traumpaars. Doch ganz durchdacht hatte Paulina ihren Auftritt nicht, was sie bereits beim Vorstellen ihres Songs zeigte. „Ich bin Paulina Wagner und singe ‚Unser Tag‘ von Helene... Fischer“, begann die Sängerin ihren Auftritt mit einer kuriosen Sprechpause.

DSDS (RTL): Silbereisen über seine Ex Helene - „Sie ist die Perfekteste“

Die Reaktionen der DSDS-Jury* waren durchweg positiv, Oana Nechiti sprach von einer „guten Performance“, Pietro Lombardi sieht Paulina sogar „unter den Top Ten“ im Schlager-Genre. Sogar Dieter Bohlen, von dem unlängst ein brisantes Uralt-Video auftauchte, war angetan von Paulinas Auftritt und meinte, „das okay, solide und souverän“.

Florian "Helene" Silbereisen.

Kann der überhaupt einen einzigen Satz sagen, in dem seine Ex nicht vorkommt?#DSDS — Desiree (@reeeles) March 28, 2020

Doch dann holte Silbereisen aus. „Schlager ist nicht so einfach, wie viele denken. Es gibt einfachere und schwierigere Songs“, so der 38-Jährige. Silbereisen bewertete die Performance nicht ganz unvoreingenommen, wie er erklärte. „Ich kenne jeden Schluchzer, den Helene macht“, sagte der Schlagerstar. „Sie ist die Perfekteste“, fing Silbereisen an zu schwärmen. „Und wenn man sich mit der Perfektesten vergleicht, ist das nicht ganz so einfach.“ Für Silbereisen kommt so schnell also keine an seine alte Liebe heran! Ein echter Hammer-Satz. Vor allem für jene Fans, die das Traumpaar Helene-Flori immer noch tief in ihrem Herzen tragen.

DSDS (RTL): Kleiner Seitenhieb zum Ende - „Du singst einen Song mehr von...“

Dieter Bohlen musste Silbereisen in dem Punkt zustimmen und erklärte Kandidatin Paulina den größten Unterschied zu einer echten Helene*-Performance. „Wenn Helene Fischer raus geht und den Song singt, willst du die Welt umarmen, das lebt sie. Das ist ihr Song. Das war bei dir nicht!“ In der letzten Show stellte Dieter seinen Gastjuroren noch bloß, als er ihn über sein Liebesleben ausfragte.

Nach dem zweiten Auftritt von Paulina Wagner, den Silbereisen mit der Bonus-CD auszeichnete, hatte er noch einen Seitenhieb parat und meinte, „du singst keinen Song mehr von Helene!“ Er kann also noch immer kein schlechtes Wort über seine Ex verlieren oder gar Helenes Song-Interpretationen von anderen Sängerinnen hören.

Bei seinen Auftritten bei DSDS nahm Florian Silbereisen seine Fans Backstage über Instagram mit. Doch dem Neuling auf der Plattform unterlief gleich beim ersten Post ein Patzer.

