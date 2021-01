DSDS 2021: So kickt RTL den Wendler aus der Castingshow raus

RTL hat seine Worte in Taten umgesetzt und Michael Wendler komplett aus DSDS herausgeschnitten. Das führt zu Twitter-Spott und Unverständnis beim Sänger.

Köln – Der Kölner TV-Sender hat Ex-Juror Michael Wendler* endgültig aus der 18. DSDS*-Staffel entfernt. Damit reagiert RTL auf Aussagen des Sängers, im Rahmen dessen der 48-Jährige den aktuellen, verschärften Lockdown in Deutschland mit Konzentrationslagern verglichen hatte. Wendler wird komplett unkenntlich gemacht, seine Silhouette ist nur noch zu erahnen. Zudem zoomt die Kamera so nah an die „Deutschland sucht den Superstar-“Jury heran, dass der Eindruck entsteht, die Jury würde nur aus drei Personen bestehen.

Hierzu zählen Pop-Titan und DSDS-Urgestein Dieter Bohlen sowie Mike Singer und Maite Kelly. Und eben nicht mehr Michael Wendler, der in dem Herausschneiden seiner Person aus der Castingshow nichts anderes als eine „Zensur" sieht. Der Ex-Juror reagiert in seiner Instagram-Story mit Unverständnis auf das Vorgehen von RTL*. Selbst sein Name und Songtitel von ihm werden mit einem Piepen übertönt. Indes bemängeln DSDS-Ultras auf Twitter das Unkenntlich machen von Wendler und sind der Ansicht, dass dies besser ginge.