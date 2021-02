DSDS (RTL): Katharina knickt schwer um – Marvin ist zur Stelle

Sie sind das große Liebespaar der 18. DSDS-Staffel: Katharina Demirkan und Marvin Estradas. Selbst in Zeiten größter Not stehen sie zusammen.

Kloster Brunnbach – Sie gehen durch dick und dünn, sie halten fest zusammen. Die Rede ist von den DSDS*-Kandidaten Marvin Estradas und Katharina Demirkan. Die beiden Nachwuchs-Musiker sind ein Liebespaar*, durch die Teilnahme an der RTL-Castingshow haben sie sich kennengelernt. Zusammen sind auch in den Recall von „Deutschland sucht den Superstar“ eingezogen. Bevor es nach Mykonos zum Auslands-Recall geht, muss die Jury um Poptitan Dieter Bohlen* aber noch im Kloster Brunnbach überzeugt werden.

Gar nicht so leicht für Katharina, schließlich plagt sie ein Handicap. Sie hat sich im Rahmen des DSDS-Recalls schwer verletzt und läuft mit einem Gipsbein herum. Dementsprechend plagen sie große Sorgen, nervlich ist die Nachwuchs-Musikerin schlicht am Ende. Doch Rettung naht – in Form ihres Freundes. DSDS-Hobby-Pfleger Marvin kümmert sich um Katharina* – heißt, er redet auf sie ein und verabreicht ihr sogar eine Spritze. Wahre Liebe eben. Kommen sie erneut zusammen eine Runde weiter?