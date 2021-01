DSDS 2021 (RTL): Let´s Dance-Star will Dieter Bohlen verzaubern

„Let´s Dance“-Star Katja Kalugina will DSDS-Juror Dieter Bohlen begeistern – von ihrem Gesang.

Da wird Dieter Bohlen Augen machen: Dem DSDS-Urgestein steht ein waschechter „Let´s Dance“-Star gegenüber. Kann Katja Kalugina aber auch singen?

Köln – DSDS*-Vorhang auf für Katja Kalugina. Die gebürtige Russin ist vor allem als Tanzsportlerin bekannt. Bei der RTL-Tanzshow „Let´s Dance“ nahm die Blondine bereits vier Mal teil, in der diesjährigen Staffel setzt sie jedoch aus. Denn Kalugina will sich in neuen Gefilden versuchen und wagt den Schritt hin zu „Deutschland sucht den Superstar*“. Die 27-Jährige möchte hier unter Beweis stellen, dass sie nicht nur gut tanzen, sondern auch gut singen kann.

Von ihren vermeintlichen Gesangskünsten muss Katja Kalugina vor allem DSDS-Urgestein Dieter Bohlen überzeugen*. Der 66-Jährige ist das Aushängeschild der populären Castingshow und wartet immer wieder mit fiesen und frechen Sprüchen auf. Davor habe die passionierte Tänzerin jedoch keine Angst. Sie sieht sogar einen kleinen Vorteil für sich: Jurorin Maite Kelly kennt sie aus gemeinsamen „Let´s Dance"-Zeiten, man schätzt sich. Hilft das Kalugina weiter Richtung Recall?