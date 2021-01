DSDS 2021 (RTL): Ex-Obdachlose bringt Maite Kelly zum Weinen

DSDS-Jurorin Maite Kelly zeigt, dass sie nah am Wasser gebaut. Der Auftritt und die Lebensgeschichte von Olga Jung machen ihr schwer zu schaffen.

Köln – Maite Kelly ist nicht mehr Herr ihrer Emotionen. Die DSDS*-Jurorin zeigt sich sichtlich bewegt vom Schicksal der „Deutschland sucht den Superstar*“-Kandidatin Olga Jung. Die heute 26-Jährige verlor im zarten Alter von 20 Jahren ihre Wohnung und musste fortan auf der Straße leben. Im Rahmen der RTL-Castingshow spricht die Nachwuchs-Musikerin über all die Schicksalsschläge, mit denen sie sich bereits konfrontiert sah.

So hat Jung zeitweise in Autos geschlafen, musste zum Duschen in Fitnessstudios gehen, sah sich mit einem Schuldenberg von 4000 Euro konfrontiert – und hatte auch kein Glück mit der Männerwelt. Zwar habe sie einen Partner gefunden, bei dem sie wohnen konnte – doch entpuppte sich die Beziehung schnell als toxisches Verhältnis. Sogar mit Schlägen sei Olga Jung gedroht worden sein. Der DSDS-Damm bei Maite Kelly bricht, sie reagiert emotional auf die Lebensgeschichte der Kandidatin.