DSDS-Sieger Ramon Roselly überrascht mit Aussage über Helene Fischer: „Das wäre Wahnsinn!“

Ramon Roselly ist der Gewinner der 17. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar". In einem Interview plaudert er plöudlich über Helene Fischer - und macht eine eindeutige Aussage.

Ramon Roselly ist der DSDS*-Siege r von 2020 .

ist der von . Der 26-Jährige begeistert seine Fans mit Schlagersongs.

Nun verriet er einen seiner größten Träume, der wiederum mit Helene Fischer zu tun hat.

Ramon Roselly ist „Deutschlands neuer Superstar“. Eindeutiger hätte der 26-Jährige kaum mehr gewinnen können, mit rund 80 Prozent der Stimmen im Finale ist er offiziell DSDS-Sieger der siebzehnten Staffel. Ob er auch nach dem Sieg weiterhin seine Fans für seine Musik begeistern kann und wie seine Karriere weitergeht, bleibt natürlich offen. Einen großen Traum hat Roselly aber bereits, wie er nun verriet - und der beinhaltet niemand geringeres als die Schlagerikone Helene Fischer.

DSDS-Sieger 2020: Ramon Roselly und seine Pläne für die Zukunft

Wie es Ramon Roselly nach seinem Sieg geht und wie genau seine Pläne für die Zukunft aussehen, hat der junge Schlagersänger in einem Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt, wie news.de berichtet. Demnach könne er seinen Sieg eigentlich noch gar nicht so richtig fassen. Was er nun mit den 100.000 Euro Siegprämie machen wird? „Darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht“, antwortete Roselly im Interview. Was er aber weiß: Er will hart arbeiten und die Menschen weiterhin mit seiner Musik begeistern.

Welche Person wiederum den 26-jährigen Schlagersänger begeistern kann, kristallisierte sich im Interview schnell heraus. Auf die Frage, ob er ein direktes Vorbild habe, antwortete er zwar erst einmal mit „Nein“. Doch als er daraufhin gefragt wurde, wie er zu einem Duett mit Helene Fischer stehe, war die Antwort mehr als deutlich: „Wenn ich einmal mit Helene Fischer auf der Bühne stehen dürfte, wäre es vorbei mit mir“, soll er lachend geantwortet haben. Er glaube, jeder an seiner Stelle würde von so etwas träumen. Schließlich ist Helene die Schlagerikone schlechthin! „Das wäre der Wahnsinn“, so Roselly weiter.

DSDS: Gewinner Ramon Roselly schwärmt über Helene Fischer

Der 26-Jährige schien aus dem Schwärmen gar nicht mehr herauszukommen: „Was die Frau für eine Show auf die Bühne stellt, ist brutal. Wenn ich mir vorstelle, einmal neben ihr auf der Bühne zu stehen und womöglich sogar zweistimmig etwas zu singen, das wäre knallhart.“ Nun, eine ziemlich eindeutige Aussage - mit der letztendlich die vorherige Frage nach einem Vorbild dann eigentlich doch noch beantwortet wurde.

Die große Finalshow von DSDS* des Gesangscastings sorgte allerdings nicht nur aus musikalischen Gründen für Aufsehen. Gesprächsstoff lieferte auch eine pikante Textnachricht an Jury-Neuzugang Florian Silbereisen. Dieter Bohlen* schrieb den Gewinner-Song für DSDS 2020 höchstselbst. Doch jetzt kommt ein übler Verdacht gegen den Pop-Titan auf. Hat er getrickst?

