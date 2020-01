Klebeband-Höschen und Schampus: Kandidatin aus München mit schrillem Auftritt vor Dieter Bohlen

Bizarrer Auftritt bei der RTL-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“: Dolicha Grey schockierte die Jury mit schlechten Gesang und einem schrillen Auftritt.

Dieter Bohlen ist als langjähriger Chef-Juror bei der RTL-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ ja Einiges gewohnt. Wie viele skurrile Auftritte er bislang schon gesehen hat, kann er wohl kaum abschätzen. Doch was ihm bei der letzten Casting-Runde am Dienstagabend vor die Augen kam, dürfte er so schnell nicht vergessen.

Allein schon beim Start des Auftritts von Kandidatin Dolicha Grey aus München blieb Bohlen und seinen Kollegen die Spucke weg. Bekleidet nur in einem braunen Kunstpelzmantel, darunter ein knappes „Höschen“ aus schwarzem Klebeband, stürmte Grey auf die Jury zu und gab dem Poptitan erstmal zwei dicke Schmatzer. Dazu gab es Schampus für die vier Juroren, damit sie „die Show auch überleben“.

DSDS: Kandidatin singt „Doggy“ von Katja Krasavice

Während Dolichas Begleitung die Sektgläser drapierte, grätschte Bohlen sichtlich genervt dazwischen „Sag mal, wer bist du, wie heißt du jetzt?“ Grey stellte sich vor, ihr Alter verriet sie nicht, sehr wohl aber, dass sie gerade vom Mann zur Frau wird.

Dann ging der eigentliche Auftritt erst richtig los: Die transsexuelle Grey sang bei DSDS nicht irgendein Lied. Es war der Song „Doggy“ von Sex-YouTuberin Katja Krasavice, der nicht jugendfrei ist. Bohlen, dem bei einem Auftritt in einer früheren Sendung die Worte fehlten, fragte Greys Begleitung noch, wie denn ihr Gesang sei. Ihre Antwort: „Sie ist eine Entertainerin, sagen wir mal so.“ Dann rappte Dolicha drauf los, bei der Zeile „Du weißt genau, ich werde schwach, wenn du’s mir von hinten machst“ drehte sie sich demonstrativ um und präsentierte den Juroren ihr Hinterteil. Dann nahm sie einen kräftigen Schluck aus der Champagner-Flasche und schwupps, nach 30 Sekunden war der Auftritt schon wieder vorbei.

Bohlen über Dolicha Grey: „Das hat mit singen nichts zu tun“

„Das war jetzt echt hart, Leute. Das war meine Performance, ich hoffe, sie hat euch gefallen“, sagte die Kandidatin und lachte dabei. „Das war‘s?“, fragte Bohlen erstaunt, um dann ein ernüchterndes Fazit zu ziehen: „Ich kann nicht sagen, du singst schlecht. Du kannst gar nicht singen. Das hat mit singen nichts zu tun, sondern ist eher eine Art Sprechgesang, was du machst, und der ist aber auch nicht so richtig geil. Das weißt du aber auch. Also lebt wohl, lebt gut und alles Liebe.“ Der 65-Jährige kritisierte in einer DSDS-Sendung auch einen beliebten deutschen Sänger.

Die anderen Juroren kamen gar nicht mehr zur Sprache. Das Votum war klar: vier Mal Nein. Während Dolicha in ihren High Heels davonstackselte, sagte sie nur noch: „Überanstrengt euch nicht, Schatzis.“