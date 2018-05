DSDS-Finale im Ticker: Twitter-Gemeinde teilt gegen Kandidaten aus

Am Samstag steigt das große Finale von DSDS 2018.

DSDS 2018: Vier Kandidaten stehen im Finale der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Wir begleiten die letzte Live-Show von Staffel 15 am Samstagabend im Ticker.

DSDS 2018: Am Samstag, 5. Mai, läuft bei RTL das Finale von „Deutschland sucht den Superstar“.

Die letzte Live-Show von Staffel 15 beginnt um 20.15 Uhr.

Oliver Geissen moderiert das DSDS-Finale. In der Jury sitzen Ella Endlich, Carolin Niemczyk, Mousse T. und Dieter Bohlen.

Die DSDS-Kandidaten Janina El Arguioui, Marie Wegener, Michael Rauscher und Michel Truog kämpfen am Samstagabend um den Titel „Deutschlands Superstar 2018“.

Die Top 4 steht zuerst gemeinsam auf der Bühne. Danach singt jeder Finalist jeweils zwei Mal alleine: einen Song seiner Wahl und das für ihn komponierte Sieger-Lied.

Die Zuschauer entscheiden per Telefon- und SMS-Voting, wer das Finale von DSDS 2018 gewinnt.

Der DSDS-Gewinner bekommt einen Plattenvertrag mit Universal und 100.000 Euro.

21.15 Uhr: Dreimal dürfen Sie raten, was jetzt folgt. Richtig: Werbung!

21.12 Uhr: Dieter Bohlen haut einen raus: „Ich finde deine neue Frisur echt Hammer. Du sieht von Show zu Show besser aus.“ Und: „Du hast dich wirklich weiterentwickelt.“ Dafür gab‘s vom Poptitan einen Daumen hoch.

21.09 Uhr: Mousse T. über Michel: „Du stehst zurecht im Finale.“ Na also, geht doch mit der positiven Kritik.

21.08 Uhr: Dieter Bohlen hält sich mit Lob bisher zurück. Ähnlich machen es die Twitter-User.

Bei #schlagdenhenssler werden Songs rückwärts gespielt. Das erinnert mich fatal an das Gejaule der #dsds-Finalisten! — Russells Teekanne (@RussellsTeekann) 5. Mai 2018

DSDS heute 75% Rückblicke 20% Werbung 5% Schlechter Gesang #DSDS — Tom (@TomX2201) 5. Mai 2018

21.06 Uhr: Michel steht auf der Bühne und singt „Am seidenen Faden“ von Tim Bendzko.

21.02 Uhr: Bohlen erneut kritisch: „Die leisen Töne sind nicht dein Ding.“

20.50 Uhr: Weiter geht‘s! Jetzt ist Janina dran. Von ihr hören wir „Ja“ - eine Ballade von Silbermond.

20.40 Uhr: Nach 25 Minuten Sendung macht RTL erstmal Werbung. Warum denn auch nicht?!

20.36 Uhr: Dieter Bohlen vergleicht Michaels Performance mit US-Präsident Donald Trump. Er treffe manchmal auch nicht den richtigen Ton. Begeisterung klingt anders...

20.34 Uhr: Ella Endlich zu Michael: „Wir dürfen nicht einmal öffentlich flirten.“ Sie fragen sich, wovon die 33-Jährige spricht? In diesem Artikel erfahren Sie es.

20.31 Uhr: Die Twitter-Gemeinde scheint nicht so begeistert von Michaels Auftritt.

Das ist ein einfaches Liedchen. Das singt mein Mann genauso gut. #DSDS — Frau Zwerg (@weeschnittchen) 5. Mai 2018

20.30 Uhr: Nach einer gefühlten Ewigkeit wird endlich wieder gesungen. Michael gibt „Blame It On Me“ von George Ezra zum Besten.

20.20 Uhr: RTL lässt die 15. Staffel von DSDS nochmal in einem kurzen Video Revue passieren.

20.18 Uhr: Die DSDS-Finalisten performen gleich zu Beginn der Live-Show den Hit „Wake Me Up“ in Hommage an den verstorbenen Star-DJ Avicii.

20.15 Uhr: Das große Finale hat begonnen! Unter tosendem Applaus betreten die DSDS-Juroren Ella Endlich, Carolin Niemczyk und Mousse T. die Bühne. Poptitan Dieter Bohlen bekommt seinen großen Auftritt danach - auf einem silbernen Thron!

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Ticker zum Finale von DSDS 2018! Wer gewinnt die 15. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“? Vier Kandidaten kämpfen um den Titel. Am Samstagabend fällt die Entscheidung.

DSDS 2018: Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ bei RTL

Die DSDS-Jurymitglieder Dieter Bohlen, Mousse T., Ella Endlich und Carolin Niemczyk bewerten die Kandidaten auch im Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ nach jedem Auftritt. Den Gewinner von Staffel 15 ermitteln aber wie immer die Zuschauer. Per Telefon oder SMS können sie für ihren Favoriten abstimmen und live mitfiebern. Das Finale läuft am Samstag, 5. Mai um 20.15 Uhr auf RTL. Wie Sie DSDS live im TV und im Live-Stream sehen können, haben wir hier zusammengefasst.

DSDS 2018: Die Songs der Kandidaten im Finale

Die Final-Show wird am Samstag mit einer Gruppen-Performance eröffnet. Alle vier Finalisten werden zusammen auf der Bühne stehen und „Wake Me Up“ von Avicii feat. Aloe Blacc singen. Anschließend hat jeder Kandidat noch zwei Mal die Chance, sein Bestes zu geben. Neben den Einzelsongs werden die für die Kandidaten komponierten Sieger-Songs das Highlight sein. Vor ein paar Tagen haben sie ihre Lieder im Tonstudio schon aufgenommen und werden sie im Finale zum ersten Mal live auf der Bühne singen.

Obwohl Pop-Titan Dieter Bohlen angekündigt hat, sich zurückzuziehen und den DSDS-Sieger nicht mehr als Produzent zu begleiten, stammt doch ein Sieger-Lied von ihm. Marie Wegener freut sich, dass genau ihr Song von Bohlen produziert wurde. „Das ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl“, sagte die 16-Jährige gegenüber RTL.

Die Final-Songs der Kandidaten:

Einzel-Song Sieger-Song Janina El Arguioui „Ja“ - Silbermond „Parachute“ Marie Wegener „Break Free“ - Ariana Grande feat. Zedd „Königlich“ Michael Rauscher „Blame It On Me“ - George Ezra „So wie wir war‘n“ Michel Truog „Am seidenen Faden“ - Tim Bendzko „Und sie rennt“

DSDS 2018: Das sind die vier Finalisten

Sie haben es durch das Casting, den Recall und die drei Motto-Shows geschafft. Jetzt haben die vier Finalisten der 15. Staffel von DSDS nur noch eine Hürde vor sich. Am Samstag, 5. Mai, entscheidet sich, ob Janina El Arguioui, Marie Wegener, Michael Rauscher oder Michel Truog Deutschlands neuer Superstar wird.

Die 30-jährige Janina aus Kaarst organisiert normalerweise Kindergeburtstage. Am Samstag steht sie auf der DSDS-Bühne und kämpft um den ersten Platz. Konkurrenz bekommt sie dabei von ihrer Mitstreiterin Marie. Die Schülerin aus Duisburg hat sich mit ihren zarten 16 Jahren gegen die anderen Kandidaten Woche für Woche durchgesetzt und gilt als Favoritin der Staffel. Im Interview erzählt die Finalistin, dass sie deshalb aber auch immer mehr Hass-Kommentare bekommt.

Im DSDS-Finale stehen außerdem auch zwei männliche Kandidaten. Der 20-jährige Fliesenleger Michael aus Augsburg lässt die Frauenherzen höher schlagen. Aber auch sein Mitstreiter Michel kommt bei den Fans gut an. Der 20-jährige Schweizer macht eine Ausbildung zum Maurer.

