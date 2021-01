Dschungelshow: Unheilbar krank im Dschungelstudio - Teilnehmerin bleibt stark

Die Dschungelshow (RTL) zeigt am 23. Januar den Kampf von Christina ins Halbfinale. Die Kandidatin ist allerdings unheilbar krank – so geht sie damit um.

Köln – Die „Dschungelshow“ ist in diesem Jahr der Ersatz für „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. In dem Format, das nicht wie üblich in Australien, sondern in Köln in einem Studio gedreht wird, kämpfen die Kandidaten um ein Preisgeld von 50.000 Euro und um die Teilnahme an der Dschungelcamp-Staffel 2022. Auch Christina Dimitriou will dieses Direkt-Ticket haben und könnte am 23. Januar ins Halbfinale der Show kommen. Jetzt aber wurde eine Schock-Nachricht bekannt: Die 27-Jährige leidet an der unheilbaren Krankheit Multiple Sklerose, wie nordbuzz.de berichtet. Den ersten Schub erlebte die Reality-TV-Darstellerin im Alter von 14 Jahren und seitdem hat sie immer wieder Anfälle, die vor allem ihre Augen betreffen. Sie sieht dann verschwommen und doppelt, die Gefahr einer Erblindung besteht immer. Trotzdem bleibt Christina positiv und schaut nach vorn. Sie nimmt Medikamente und ist in Behandlung, lebt ihr Leben aber so uneingeschränkt wie möglich und sieht ihr Leiden als etwas an, das sie stärker macht. Auch in der Dschungelshow will sie diese innere Kraft zeigen. // * nordbuzz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.