Dschungelshow: Tricks und Kniffe - RTL führt Zuschauer hinters Licht

12 Kandidaten stellen in der Dschungelshow in harten Prüfungen ihre Dschungel-Tauglichkeit unter Beweis. Doch RTL führt IBES mit kleinen Tricks hinters Licht.

Hürth bei Köln - „Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow“ lässt seit dem 15. Januar 2021 das Herz so mancher Trash-Fans höher schlagen. Tag für Tag hausen die 12 mehr oder minder bekannten Stars und Sterchen in ihrem Tiny House und stellen in knallharten RTL-Prüfungen ihre Dschungel-Tauglichkeit unter Beweis.

Doch bei RTL ist nichts wie es scheint. Denn am Set der großen Dschungelshow greifen die IBES-Produzenten auf den ein oder anderen fiesen Trick zurück, um die TV-Zuschauer hinters Licht zu führen. // nordbuzz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.