Dschungelcamp auf RTL: Bilder zeigen alle Sieger der vergangenen Staffeln

4 / 30

Désirée Nick wurde insbesondere als Kabarettistin bekannt. Von 1993 an stand sie mit ihrem Soloprogramm auf der Bühne. Es folgten diverse Auftritte in TV-Shows, unter anderem auch in der Containershow „Promi Big Brother“. Seit Juli 2020 hat Nick ihren eigenen Podcast „Lose Luder – by invitation only“. © Patrick Seeger/dpa