13 / 23

Auch interessant: Günther Kaufmann steht zu Lebzeiten mehrfach vor Gericht. Am 27. November 2002 wird er aufgrund eines falschen Geständnisses wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung mit Todesfolge zu 15 Jahren Haft verurteilt. 2005 kommt er jedoch wieder frei – die wahren Täter waren verurteilt worden. Am 27. März 2006 wird Kaufmann jedoch wegen Freiheitsberaubung in einem besonders schweren Fall zu einer Bewährungs- und Geldstrafe verurteilt, da zwei angebliche Mittäter aufgrund seiner Falschaussage drei Wochen unschuldig in Untersuchungshaft gesessen hatten. © dpa/Matthias Schrader