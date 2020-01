Das wollte er nicht wirklich sagen?! Jauch schockt Fans mit Dschungelcamp-Panne - die haben fiesen Verdacht

Günther Jauch machte einen kleinen Fehler - und verwirrte damit die RTL-Zuschauer. Empörte Fans unterstellten dem Moderator sogar böse Absichten gegenüber dem Dschungelcamp 2020.

Am Montagabend (13.1.) lief auf RTL das Dschungelcamp 2020 - direkt nach „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch

- direkt nach „Wer wird Millionär?“ mit Dem Moderator unterlief in seiner Show jedoch ein Fehler bei der Ankündigung der darauffolgenden Sendung

der darauffolgenden Sendung Die Fans reagierten geschockt - und unterstellten Jauch teils gar böswillige Absicht

Berlin - Am Montagabend lief auf RTL um 20.15 Uhr wie üblich „Wer wird Millionär?“ mit ModeratorGünther Jauch (63). Danach nach ging es mit einem kleinen Stilbruch direkt weiter mit „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“- von der Quizshow im stilvollen Studio zu Ungeziefer und Reality-TV-Drama im australischen Dschungel. Die Highlights der tränenreichen Folge (Tag vier im Dschungelcamp 2020) können Sie in unserem Ticker nachlesen.

Günther Jauch schockt Fans mit Dschungelcamp- Panne

Doch Dschungelcamp-Fans, die um nichts zu verpassen schon ein paar Minuten vor Sendezeit einschalteten, mussten erst mal einen kleinen Schreck verkraften: Günther Jauch kündigte gegen Ende seiner Show wie üblich die darauffolgende Sendung an. So weit, so gut - doch statt dem Dschungelcamp 2020 versprach er den Zuschauern eine Folge „Extra“.

Günther Jauch hat gerade kurzzeitig Schnappatmung bei mir ausgelöst, als er behauptete, es gehe mit "Extra" weiter. #ibes #IBES2020 #Dschungelcamp — Die bunte Christine (@BunteChristine) 13. Januar 2020

Damit sorgte der Moderator für ordentlich Verwirrung bei den Fans. Die durften zwar nach wenigen Minuten aufatmen, als die allseits bekannte Dschungelcamp-Melodie ertönte - doch auf Twitter löste Jauchs Versprecher einen kleinen Skandal aus. Es hagelte regelrecht empörte Tweets.

Wie jedes Jahr versucht Günther Jauch tapfer zu verdrängen, dass er nur die Vorgruppe für #IBES ist.#WWM — Fake Dschungel Reif (@Fake_Reif) 10. Januar 2020

Günther Jauch mit Dschungelcamp-Panne: War das Absicht?

Die User spekulierten sogar, dass es sich nur vermeintlich um ein Versehen handle - und Günther Jauch dem Dschungelcamp einen Seitenhieb verpassen wollte. Ist die Reality-Show unter Jauchs Niveau - so sehr, dass er sie nicht mal als Vorankündigung in seiner eigenen Sendung haben will? Diese Unterstellung ist zwar höchst spekulativ - auf Twitter wird sie allerdings als feststehende Tatsache verhandelt.

Günther Jauch hat gerade #ibes gedisst ! — Martin Castillo (@Edelheizer_48) 13. Januar 2020

Wer wird sich dieses Jahr dieDschungel-Krone holen? Diese Elf Kandidaten sind noch dabei, im Dschungelcamp 2020: Ein Teilnehmer war schon in der ersten Folge wieder raus bei „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“. Alle Sendetermine und Wiederholungen der Show finden Sie hier: Wann läuft heute das Dschungelcamp 2020?

