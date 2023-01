Dschungelcamp auf RTL: Zuschauer ergreifen plötzlich Partei für Lucas Cordalis

Teilen

Beim Dschungelcamp auf RTL hatte Lucas Cordalis bisher eigentlich keinen guten Stand. Lesen Sie hier, warum Fans plötzlich Partei für ihr Hass-Objekt ergreifen:

Mehr zum Thema Kehrtwende im Lucas-Bashing? Dschungelcamp-Fans ergreifen plötzlich Partei für Cordalis

Lucas Cordalis gilt im Dschungelcamp als der Buhmann. Schon nach Tag 1 machten die Zuschauer ihn so richtig fertig: „Wo bleibt Lucas? Man sieht gar nichts von ihm. So ein Weichei“. An Tag 14 vom Dschungelcamp muss Lucas Cordalis in die Prüfung. Zusammen mit Gigi und Papis muss er ekelerregende Speisen schlucken, um Sterne fürs Camp zu ergattern.

MANNHEIM24 verrät, warum Dschungelcamp-Fans plötzlich Partei für Lucas Cordalis ergreifen.

Lucas Cordalis ist das erste Mal im Dschungelcamp. Schon 2022 hätte er eigentlich bei der Sendung auf RTL mitwirken sollen, eine Corona-Erkrankung machte ihm dann aber einen Strich durch die Rechnung. (fas)