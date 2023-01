Dschungelcamp 2023 – TV-Sender gibt erste Einblicke in die „grüne Hölle“

Am 13. Januar 2023 startet wieder eine neue Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf RTL. Lesen Sie hier, wie das Camp in dieser Staffel aussieht:

Nach zwei Jahren Pause findet „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wieder in Australien statt. Dort kämpfen die zwölf Promis 17 Tage lang um den Sieg und den Titel „Dschungelkönig“ beziehungsweise „Dschungelkönigin“. Dabei ist eines klar: Kein Tag im Camp ist wie der andere!

MANNHEIM24 verrät, wie das Dschungelcamp in diesem Jahr aussieht – und wie die Stars in Australien leben werden.

Schon zum 16. Mal wird eine neue Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf RTL ausgestrahlt. Ab dem 13. Januar können die Trash-TV-Fans wieder zusehen, wie die Promis im australischen Urwald Prüfungen bestehen und sich gegenseitig auf die Nerven gehen. (sik)