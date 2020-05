IBES 2021: „Promis unter Palmen“-Kandidatin soll ins RTL-Dschungelcamp

Bis zum nächsten RTL-Dschungelcamp sind noch einige Monate hin. Doch eine Kandidatin aus der Sat.1-Show „Promis unter Palmen“ wird schon jetzt als mögliche IBES-Kandidatin ins Gespräch gebracht.

Im Frühjahr 2021 stünde das nächste RTL-Dschungelcamp an.

an. Ist eine Kandidatin aus der Sat.1-Show „Promis unter Palmen“ die erste IBES-Anwärterin?

die erste IBES-Anwärterin? Claudia Obert ist im Gespräch als Dschungelcamp-Teilnehmerin.

Update vom 3. Mai 2020: Noch sind einige Monate hin bis zum nächsten RTL-Dschungelcamp - falls dieses in der Corona-Krise überhaupt stattfinden kann. Doch über mögliche Kandidaten wird auch in diesem Jahr frühzeitig spekuliert. Eine erste Anwärterin für einen Platz bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ hat nun Designer und Schauspieler Julian FM Stoeckel in seinem „Insta-Livestream“ ins Gespräch gebracht. Dort hatte er mir Claudia Obert nach dem Finale von „Promis unter Palmen“ geplaudert und sie auf eine mögliche Dschungelcamp-Teilnahme angesprochen. Ihre Antwort klang alles andere als abgeneigt. „Ich rocke den Kontinent“, gab die Fashion-Expertin zurück.

Wenn es nach Stöckel ginge, sollte die Unternehmerin in jedem Fall ins Dschungelcamp. Im Gespräch mit dem Ok-Magazin sagte der Influencer, der selbst im Jahr 2014 im RTL-Dschungel zu sehen war: „Also für mich als Dschungel-Veteran ist es natürlich immer von besonderer Wichtigkeit, dass in der kommenden Staffel gute Leute dabei sind und ich finde, dass sich Claudia Obert jetzt sehr prädestiniert hat, um im Dschungelcamp mitzumachen.“ Das, was sie bei „Promis unter Palmen“ gezeigt hätte, wäre in Sachen Unterhaltung und Entertainment „aller erste Sahne“ gewesen, so Stöckel.

Erfahrung in Sachen Reality-TV hätte die 58-Jährige in jedem Fall. Vor „Promis unter Palmen“ war sie bereits Kandidatin bei „Promi Big Brother“ oder „Promi Shopping Queen“.

Nach Flitzer-Eklat bei „Stern-TV“: Ist er der erste Dschungelcamp-Kandidat für 2021?

Update vom 25.01.2020: Ein Flitzer sorgte bei Stern-TV für Aufregung, als er plötzlich während der Dschungel-Interviews die Bühne stürmte und seine dringende Frage loswerden wollte. Nun erklärt der Flitzer bei Promiflash, was er wirklich wollte und das ist - oh Wunder - alles andere als überraschend: Er will ins Dschungelcamp - und das schon seit Jahren.

„Seit vielen Jahren versuche ich, ins Dschungelcamp reinzukommen und habe gedacht, jetzt crashst du Stern TV ‚das Dschungel-Spezial‘, und es hat ja geklappt!“, so Felix. Auf die Frage, was er denn dafür tun würde erzählte er weiter: „Ich habe als singender Karnevalsprinz bei DSDS mitgemacht, habe an ‚Get the fuck out of my house‘ teilgenommen, ich war bei Luke Mockridge zu Gast und habe einen eigenen Mallorca-Song. Ich bin einfach ein Entertainer durch und durch, habe viele Veranstaltungen moderiert und würde mich doch sehr freuen, ins Dschungelcamp einziehen zu dürfen.“ Irgendwie ist aktuell dennoch zu bezweifeln, dass es so schnell mit einer Dschungelcamp-Teilnahme klappt. Aber immerhin kann RTL ihn mal als Notfall-Kandidat im Hinterkopf behalten.

Flitzer-Eklat bei „Stern-TV“: Zuschauer stört Dschungelcamp-Interview - und irritiert mit Frage

Erstmeldung vom 16. Januar:

München - Flitzer gibt es immer wieder, doch vor allem im Sport oder auch einmal bei großen Veranstaltungen und Sendungen und weniger bei TV-Shows. Doch auch da kann es vorkommen, wie man gestern Abend bei „Stern TV“ gesehen hat.

Zuschauer stört Dschungelcamp-Talk bei „Stern TV“

Bei Moderator Steffen Hallaschka sitzen die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin Oliva Jones und die letztjährige Dschungelkönigin* Evelyn Burdecki gerade im Gespräch, als plötzlich ein junger blonder Mann in Jeans, T-Shirt und mit Turnschuhen auf die Bühne stürmt. Er gibt erst einmal allen schön vorbildlich die Hand und stellt sich mit „Guten Abend, Felix mein Name“ vor. WährendOlivia Jones und Evelyn Burdecki noch etwas verwirrt dreinblicken, reagiert RTL-Moderator sofort: „Darf ich Sie fragen, warum Sie einfach so in die Sendung reinplatzen?“ Der Mann namens Felix meint daraufhin nur, dass er ein Anliegen habe. Und was war nun sein Anliegen?

Flitzer hat dringendes Dschungelcamp-Anliegen bei „Stern TV“

„Mein Anliegen ist: Wie prominent muss man eigentlich sein, um in das Dschungelcamp einziehen zu dürfen?“. Da plant wohl jemand ernsthaft für die Zukunft? Ob der junge Mann wohl erfahren hat, wie hoch die Gagen der Dschungelcamper* sind und deswegen beschlossen hat, er müsse unbedingt ins Dschungelcamp? Wir wissen es nicht, denn er kann sich auch nicht weiter erklären, als RTL-Moderator Hallaschka ganz schnell reagiert.

RTL-Moderator Steffen Hallaschka reagiert sofort und empört

Hallaschka führt den Flitzer sofort von der „Stern TV“-Bühne herunter und meint nur trocken: „Ein Auftritt bei ‚Stern TV‘ reicht noch nicht. Aber setz dich gerne wieder hin.“ Nachdem der Flitzer wieder zum Zuschauer-Podium geführt wird, setzt er noch nach: „Aber das ist hier doch nicht ‚Wünsch dir was!‘, wo jeder mit seiner persönlichen Lebensgeschichte in die Sendung spaziert.“ Offensichtlich nicht. Aber wer weiß, vielleicht war das der Anfang einer ganz großen Karriere und eines zukünftigen Dschungelcamp-Teilnehmers, denn auch eine Danni Büchner*, Sonja Kirchberger* und Elena Miras* haben mal klein angefangen. Oder es war doch eine Wette, wie diese Zuschauerin vermutet:

Lol, da wurde #sterntv Stefan hallaschka aber kurz etwas unfreundlich. :D Der Kerl hat bestimmt gerade eine Wette gewonnen. — Roxy. (@RoxyRubins) 15. Januar 2020

Video In welchen Ländern gibt es das Dschungelcamp?

